10 фильмов и сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы

Еженедельно Netflix обновляет список сериалов и фильмов, наиболее часто просматриваемых в Украине. На прошлой неделе украинцев больше всего заинтересовал новый сезон сериала "Сексуальное образование".

А среди фильмов в лидерах оказался "Эренгард: Искусство обольщения". Полный список самых популярных фильмов и сериалов, которые стоит просмотреть уже сейчас, – смотрите дальше.

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Самые популярные фильмы на Netflix

В период с 18 по 24 сентября украинцы чаще всего смотрели фильм "Эренгард: Искусство обольщения". Талантливый художник Казотт является главным сердцеедом в фантастическом государстве Бабенгаузен. Великая Герцогиня нанимает этого женского угодника, чтобы тот научил искусству обольщения скромного и застенчивого наследного принца Лотара. Однако ситуация выходит из-под контроля.

"Эренгард: Искусство обольщения": смотрите онлайн трейлер фильма

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

Также украинцы смотрят:

"Игры власти", 2009 год;

"Талантливый мистер Рипли", 1999 год;

"Дети шпионов: Армагеддон", 2023 год;

"Любовь с первого взгляда", 2023 год;

"Пятьдесят оттенков свободы", 2018 год;

"Гринч", 2018 год;

"Двойной просчет", 1999 год;

"Выбери любовь", 2023 год;

"Семейка Крудсов", 2013 год.



Самые популярные фильмы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix

Самые популярные сериалы на Netflix

21 сентября на Netflix состоялась долгожданная премьера 4-го сезона популярного сериала "Сексуальное образование". Лента мгновенно заполонила сердца украинских зрителей. В этом сезоне школа Мурдейл закрыта, Мэйв находится в США, поэтому Отис ищет свое место в школе Кавендиш. Однако оказывается, что там он не единственный секс-терапевт.

"Сексуальное образование" 4 сезон: смотрите видео онлайн

Больше сериалов в рейтинге:

"Милое дитя", минисериал;

ONE PIECE, 1 сезон;

"Сексуальное образование", 1 сезон;

"Кто такая Эрин Картер?", минисериал,

"Люпин", 1 часть;

"Сексуальное образование", 3 сезон;

"Сексуальное образование", 2 сезон;

"Люпин", 2 часть;

"Мой маленький пони: Оставь свое отличие", 5 часть.

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Самые популярные сериалы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix