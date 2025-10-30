Страшно смешно: 6 лучших комедийных фильмов ужасов, которые стоят просмотра на Хэллоуин

Ужасы и комедии могут казаться несочетаемыми, но на самом деле эти два жанра вместе имеют неповторимую химию. Они могут дарить как острые ощущения страха, так и веселье и смех, и иногда это может происходить одновременно.

Лучшие комедии ужасов и страшные, и забавные одновременно – в этом и есть их привлекательность. Если вы в поисках интересного фильма на Хэллоуин, обратите внимание на эту подборку от 24 Канала.

"Американский психопат" (2000)

Успешный мужчина Патрик Бейтман первый во всем: у него идеальное лицо, кожа и тело, стильная одежда, к тому же он ходит только в лучшие рестораны. Но по ночам его навязчивость к совершенству превращается в страсть к насилию. После первого убийства Патрик не может остановиться.

"Тело Дженнифер" (2009)

События фильма происходят в провинциальном городке вокруг старшеклассниц Дженнифер и Ниди. Дженнифер – одна из самых красивых девушек в школе. Во время визита в город столичной рок-группы, здесь начинают исчезать молодые парни, а с Дженнифер происходит что-то странное. Ниди узнает, что в подругу вселился ужасный демон.

"Хижина в лесу" (2011)

Пятеро друзей-студентов на выходные отправляются в одинокую хижину в лесу, чтобы весело провести время. Но это место считается зловещим: даже птицы не хотят пролетать над домом. И это не зря: хижина хранит страшную тайну, а ребятам придется пережить самую страшную ночь.

"Счастливого дня смерти" (2017)

Студентка медицинского колледжа направляется на вечеринку по случаю своего дня рождения. Но по дороге ее убивает маньяк. Героиня воскресает и снова оказывается в дне своего убийства, что повторяется снова и снова. Есть только один путь это прекратить – найти убийцу.

"Я иду искать" (2019)

Молодая невеста совсем скоро станет членом новой семьи. Семья ее мужа довольно необычная – они больше всего ценят традиции. Но оказывается, что девушка становится участницей игры на выживание. До восхода солнца она должна убежать, потому что на нее начинают охоту.

"Тела, тела, тела" (2022)

После того, как Софи покидает реабилитационный центр, друзья устраивают для нее вечеринку. Но развлечься совсем не удается. Друзья решают улучшить атмосферу и сыграть в игру, но и это не помогает. На утро они находят мертвое тело в одной из комнат.

