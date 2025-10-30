Страшно смішно: 6 найкращих комедійних фільмів жахів, які варті перегляду на Геловін

Жахи та комедії можуть здаватися непоєднуваними, але насправді ці два жанри разом мають неповторну хімію. Вони можуть дарувати як гострі відчуття страху, так і веселість і сміх, – і іноді це може ставатися одночасно.

Найкращі комедії жахів і лячні, і кумедні водночас – у цьому і є їхня привабливість. Якщо ви у пошуках цікавого фільму на Геловін, зверніть увагу на цю добірку від 24 Каналу.

Дивіться також Найновіший трилер на Netflix, який варто подивитися з друзями в ніч на Геловін

"Американський психопат" (2000)

Успішний чоловік Патрік Бейтман перший у всьому: у нього ідеальне обличчя, шкіра й тіло, стильний одяг, до того ж він ходить лише в найкращі ресторани. Але ночами його нав'язливість до досконалості перетворюється на пристрасть до насильства. Після першого вбивства Патрік не може зупинитися.

"Американський психопат": дивіться трейлер онлайн

"Тіло Дженніфер" (2009)

Події фільму відбуваються у провінційному містечку навколо старшокласниць Дженніфер і Ніді. Дженніфер – одна з найгарніших дівчат у школі. Під час візиту до міста столичного рок-гурту, тут починають зникати молоді хлопці, а з Дженніфер відбувається щось дивне. Ніді дізнається, що в подругу вселився жахливий демон.

"Тіло Дженніфер": дивіться трейлер онлайн

"Хижа в лісі" (2011)

П'ятеро друзів-студентів на вихідні вирушають у самотню хатину в лісі, щоб весело провести час. Але це місце вважається зловісним: навіть птахи не хочуть пролітати над будинком. І це недарма: хатина зберігає страшну таємницю, а хлопцям доведеться пережити найстрашнішу ніч.

"Хижа в лісі": дивіться трейлер онлайн

"Щасливий день смерті" (2017)

Студентка медичного коледжу прямує на вечірку з нагоди свого дня народження. Але дорогою її вбиває маніяк. Героїня воскресає і знову опиняється у дні свого вбивства, що повторюється знову й знову. Є лише один шлях це припинити – знайти вбивцю.

"Щасливий день смерті": дивіться трейлер онлайн

"Гра в хованки" (2019)

Молода наречена зовсім скоро стане членкинею нової родини. Сім'я її чоловіка доволі незвична – вони понад усе цінують традиції. Та виявляється, що дівчина стає учасницею гри на виживання. До сходу сонця вона мусить втекти, бо на неї починають полювання.

"Гра в хованки": дивіться трейлер онлайн

"Тіло, тіло, тіло" (2022)

Після того, як Софі залишає реабілітаційний центр, друзі влаштовують для неї вечірку. Але розважитись геть не вдається. Друзі вирішують покращити атмосферу й зіграти в гру, але й це не допомагає. На ранок вони знаходять мертве тіло в одній з кімнат.

"Тіло, тіло, тіло": дивіться трейлер онлайн