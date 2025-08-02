Netflix не прекращает удивлять зрителей премьерами новых фильмов и сериалов. В августе платформа снова представит свежее кино от долгожданной "Венздей" до комедии "Клуб убийств по четвергам".

Редакция Кино 24 собрала одни из самых интересных фильмов и сериалов этого месяца, которые выйдут на Netflix. Некоторые из этих лент могут стать очередными хитами и попасть в список лучших в этом году.

Интересно Самые популярные сериалы Netflix, от которых не сможете оторваться

"Мой год в Оксфорде"

Премьера: 1 августа

Главная героиня Анна мечтает об обучении в Оксфордском университете. Она покидает США и переезжает в Великобританию ради этой цели. Но вдруг девушка встречает местного парня Джейми. Он привлекательный и умный, однако хранит определенную тайну.

"Мой год в Оксфорде": смотрите трейлер онлайн

"Венздей" 2 сезон

Премьера: 6 августа

Венздей Аддамс возвращается к учебе в Академии Невермор и теперь она суперпопулярна среди других учеников. В этом году в заведение вступает также ее младший брат Пагсли. Новый сезон может значительно больше рассказать о сложных отношениях Вендзей с мамой. Первая часть 2 сезона выйдет 6 августа, вторая – 3 сентября.

"Венздей" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Молодые миллионеры"

Премьера: 13 августа

Четверо друзей-подростков выигрывают джекпот – 17 миллионов долларов. Теперь они на полную наслаждаются жизнью: живут в элитных домах, отдыхают на яхте, ходят на вечеринки и тратят деньги на порой нелепые вещи. Все поступки друзей будут иметь последствие – скоро их жизнь станет кошмаром.

"Молодые миллионеры": смотрите трейлер онлайн

"Ночь всегда приходит"

Премьера: 15 августа

В центре сюжета – Линетт, которая заботится о матери Дорин и старшем брате Кенни. Женщина сталкивается с серьезными трудностями: за 24 часа она должна вернуть долги и найти средства, чтобы сохранить семейный дом.

"Ночь всегда приходит": смотрите трейлер онлайн

"Заложница"

Премьера: 21 августа

Политический триллер рассказывает о вымышленных президенте Франции и премьер-министре Великобритании. Саммит между лидерами внезапно срывается. Мужа премьера похищают, а президента Франции начинают шантажировать.

"Заложница": смотрите трейлер онлайн

"Клуб убийств по четвергам"

Премьера: 28 августа

Один из самых ожидаемых фильмов – экранизация одноименного бестселлера, рассказывающая о четырех пенсионерах. Их развлечение – это проводить время вместе и раскрывать неразгаданные дела об убийствах. Но однажды группа оказывается в самом центре реального уголовного расследования.

"Клуб убийств по четвергам": смотрите трейлер онлайн