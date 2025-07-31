О чем он, а также другие ленты, которые попали в список тех, что чаще всего просматривают – рассказываем далее на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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Какие сериалы сейчас больше всего смотрят на Netflix?

Уже вторую неделю подряд лидером просмотров остается мини-сериал "Неукротимый". В центре сюжета – таинственная смерть женщины, из-за которой федеральный агент приезжает в бесконечные леса Национального парка Йосемити. В этом месте не существует законов, а природа подчиняется собственным правилам.

"Неукротимый": смотрите онлайн трейлер сериала

А вот детективный сериал "Под темным солнцем" уже третью неделю попадает в список самых популярных. В 6 эпизодах рассказывается история молодой матери, которая, убегая от проблем, устраивается работать на цветочную ферму. Со временем оказывается, что ее босс – это ее отец. Мужчину убивают, а обвиняют в этом саму женщину, которая на самом деле не виновата.

"Под темным солнцем": смотрите онлайн трейлер сериала

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