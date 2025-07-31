Еженедельно стриминговая платформа обновляет рейтинг самых популярных лент. Сейчас украинцы чаще всего просматривают новую комедию "Счастливчик Гилмор 2". О чем этот фильм и какие еще есть в рейтинге – узнавайте далее на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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Какие 10 самых популярных фильмов на Netflix?

"Счастливчик Гилмор 2"

Первая часть этой ленты вышла на экраны еще в 1996 году. Главную роль в этой комедии сыграл неповторимый Адам Сэндлер. В продолжении его персонаж снова появляется в роли хоккеиста-неудачника, который становится звездой гольфа. Теперь он возвращается в спорт, чтобы оплатить обучение дочери в балетной школе.

"Счастливчик Гилмор 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кейпоп-охотники на демонов"

Этот фэнтезийный анимационный музыкальный фильм тоже является одним из самых популярных на Netflix. Хотя фильм направлен на детскую аудиторию, его активно просматривают и взрослые. По сюжету, в свободное от выступлений время суперзвезды K-pop Руми, Мира и Зои используют свои тайные силы, чтобы защищать поклонников от сверхъестественных угроз.

"Кейпоп-охотники на демонов": смотрите онлайн трейлер фильма

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