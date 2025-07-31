Если вам понравился фильм "Моя вина", Кино 24 рекомендует еще 4 ленты, которые стоит посмотреть в ожидании новой части. Эти фильмы имеют подобную атмосферу, немного напряжения, эмоциональной глубины и рассказывают о сложных отношениях между людьми.

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"После" (2019)

Главные герои Тесс и Гардин – вообще не похожи друг на друга. Она – девушка из небогатой семьи, примерная дочь и студентка. Зато дерзкий Гардин может позволить себе что угодно, но его больше всего привлекает лишь бунтарство. С тех пор как пара встретилась в школьной столовой, их жизнь кардинально изменилась.

Актеры показали в фильме потрясающую химию. Они с легкостью передают эмоции и уязвимость героев. Бурные отношения и запретная любовь делают ленту обязательной для просмотра фанам "Моей вины".

"После": смотрите трейлер онлайн

"Автокатастрофа" (1996)

Из-за ДТП Джеймс Баллард попадает в больницу со сломанной ногой, а водитель другого авто погибает. В больнице Джеймс знакомится с женой погибшего. После выздоровления их отношения превращаются в сексуальную страсть. Чудаковатый исследователь Воган предлагает им воссоздать смерть мужа в аварии. От этого они испытывают безумное возбуждение.

Этот эротический триллер собрал неоднозначные отзывы среди критиков. Фильм немного сложнее, чем "Моя вина", но он все равно остается выдающимся среди тех, рассказывавших об интимной близости.

"Автокатастрофа": смотрите трейлер онлайн

"Будка поцелуев" (2018)

В центре сюжета – неразлучные друзья Ли и Элли, которые родились в один день. Последним летом в школе Элли начала привлекать внимание других парней в школе. Но девушка влюблена в старшего брата Ли, красавчика-спортсмена Ноя. Элли хочет привлечь его внимание, но и сохранить дружбу.

Лента имеет более легкую тематику, но все равно рассказывает о запретной любви и юношеской страсти. В нем соединились юмор и искренние моменты.

"Будка поцелуев": смотрите трейлер онлайн

"Сквозь мое окно" (2022)

Подростковая мелодрама рассказывает о девушке Ракель, которая хорошо учится и слушается родителей. Но она безумно влюблена в парня, который поселился в доме напротив. Мысленно Ракель уже вышла за него замуж и родила детей, но на самом деле узнала только его имя. Арес тем временем вообще не догадывается о существовании девушки.

Это увлекательная история, которая показывает грань между страстью и одержимостью. За напряженным путешествием пары от романа к чему-то особенному хочется наблюдать непрерывно.

"Сквозь мое окно": смотрите трейлер онлайн