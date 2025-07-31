Щотижня стримінгова платформа оновлює рейтинг найпопулярніших стрічок. Зараз українці найчастіше переглядають нову комедію "Щасливчик Гілмор 2". Про що цей фільм і які ще є в рейтингу – дізнавайтеся далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.
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Які 10 найпопулярніших фільмів на Netflix?
"Щасливчик Гілмор 2"
Перша частина цієї стрічки вийшла на екрани ще в 1996 році. Головну роль у цій комедії зіграв неповторний Адам Сендлер. У продовженні його персонаж знову з'являється в ролі хокеїста-невдахи, який стає зіркою гольфу. Тепер він повертається в спорт, щоб оплатити навчання доньки в балетній школі.
"Щасливчик Гілмор 2": дивіться онлайн трейлер фільму
"Кейпоп-мисливці на демонів"
Цей фентезійний анімаційний музичний фільм теж є одним з найпопулярніших на Netflix. Хоч фільм спрямований на дитячу аудиторію, його активно переглядають й дорослі. За сюжетом, у вільний від виступів час суперзірки K-pop Румі, Міра й Зої використовують свої таємні сили, щоб захищати шанувальників від надприродних загроз.
"Кейпоп-мисливці на демонів": дивіться онлайн трейлер фільму
Також зараз українці найчастіше дивляться:
- "Переліт";
- "Цегла";
- "Напарники мимоволі";
- "Щасливчик Гілмор";
- "Стара гвардія 2";
- "Відпустка наосліп";
- "Песики";
- "Медея. Екзотичне весілля".