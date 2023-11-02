Среди самых популярных в Украине остается 3 сезон "Люпена". Какие ленты еще пересматривали в период с 23 по 29 октября – рассказываем дальше.
Вам понравится 4 фильма о теннисе, которые заставят вас полюбить этот вид спорта
Самые популярные сериалы на Netflix
Украинцы в восторге от нового сериала "Падение дома Ашеров". Согласно сюжету, жестокие брат и сестра строят семейную династию, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Однако при загадочных обстоятельствах ее наследники начинают гибнуть один за другим.
"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в Украине сейчас смотрят:
- "Люпен", 3 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Жизнь на нашей планете", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Тела", минисериал;
- "Бекхэм", минисериал;
- "Сексуальное образование", 4 сезон;
- "Я проснулась вампиркой", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные фильмы на Netflix
На прошлой неделе чаще всего просматривали новую драму "Продавцы боли" с Крисом Эвансом и Эмили Блант в главных ролях. Согласно сюжету, бедная, но амбициозная мать-одиночка получает выгодную работу в фармацевтической компании. Насколько далеко она готова уйти, чтобы успешно продать новый обезболивающий препарат?
"Продавцы боли": смотрите онлайн трейлер фильма
Другие популярные фильмы в Украине сейчас:
- "Летние папы", 2023 год;
- "Скорая", 2022 год;
- "Двойник", 2019 год;
- "Рептилии", 2023 год;
- "Диктатор", 2012;
- "Чистая игра", 2023 год;
- "Секреты домашних животных", 2016;
- "Знахарь", 2023 год;
- "Щенячий патруль в кино", 2021 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix