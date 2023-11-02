Серед найпопулярніших в Україні залишається 3 сезон "Люпену". Які ще стрічки переглядали у період з 23 по 29 жовтня – розповідаємо далі.
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Найпопулярніші серіали на Netflix
Українці в захваті від нового серіалу "Падіння дому Ашерів". Згідно з сюжетом, жорстокі брат і сестра будують сімейну династію, щоб забезпечити собі безбідне майбутнє. Однак за загадкових обставин її спадкоємці починають гинути один за одним.
"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також в Україні зараз дивляться:
- "Люпен", 3 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Життя на нашій планеті", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Тіла", мінісеріал;
- "Бекхем", мінісеріал;
- "Сексуальна освіта", 4 сезон;
- "Я прокинулася вампіркою", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон.
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix
Найпопулярніші фільми на Netflix
Минулого тижня найчастіше переглядали нову драму "Продавці болю" з Крісом Евансом та Емілі Блант у головних ролях. Згідно з сюжетом, бідна, але амбітна мати-одиначка отримує вигідну роботу у фармацевтичній компанії. Наскільки далеко вона готова піти, щоб успішно продати новий знеболювальний препарат?
"Продавці болю": дивіться онлайн трейлер фільму
Інші популярні фільми в Україні зараз:
- "Літні татусі", 2023 рік;
- "Швидка", 2022 рік;
- "Двійник", 2019 рік;
- "Плазуни", 2023 рік;
- "Диктатор", 2012 рік;
- "Чиста гра", 2023 рік;
- "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
- "Знахар", 2023 рік;
- "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix