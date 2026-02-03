Не только продолжение "Бриджертонов": что смотреть на Netflix в феврале
- 26 февраля на Netflix выйдет вторая часть 4 сезона сериала "Бриджертоны".
- На Netflix в феврале выйдут новые фильмы и сериалы, включая "Торт или нет: Валентинов день" 4 февраля и "Линкольн для адвоката" (4 сезон) 5 февраля.
26 февраля на Netflix состоится премьера второй части 4 сезона сериала "Бриджертоны", где покажут продолжение истории Бенедикта. 29 января зрители увидели первые 4 эпизода, поэтому с нетерпением ждут следующих.
Платформа Netflix уже опубликовала список фильмов и сериалов, которые выйдут в феврале. Подробнее – в материале.
Какие фильмы и сериалы выйдут на Netflix в феврале?
"Торт или нет: Валентинов день"
- Премьера: 4 февраля
"Торт или нет: Валентинов день": смотрите онлайн трейлер сериала
"Линкольн для адвоката" (4 сезон)
- Премьера: 5 февраля
"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала
"Демаскированные"
- Премьера: 5 февраля
"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала
"Королева шахмат"
- Премьера: 6 февраля
"Королева шахмат": смотрите онлайн трейлер сериала
"Сальвадор"
- Премьера: 6 февраля
"Сальвадор": смотрите онлайн трейлер сериала
"Йо! Лучшие друзья"
- Премьера: 6 февраля
"Йо! Лучшие друзья": смотрите онлайн трейлер фильма
"Долина моторов"
- Премьера: 10 февраля
"Долина моторов": смотрите онлайн трейлер сериала
"Это я"
- Премьера: 10 февраля
"Это есть я": смотрите онлайн трейлер фильма
"Свинцовые дети"
- Премьера: 11 февраля
"Свинцовые дети": смотрите онлайн трейлер сериала
"Музей невинности"
- Премьера: 13 февраля
"Музей невинности": смотрите онлайн трейлер сериала
"Быть Гордоном Рамзи"
- Премьера: 18 февраля
"Быть Гордоном Рамзи": смотрите онлайн трейлер сериала
"Ночной агент" (3 сезон)
- Премьера: 19 февраля
"Ночной агент" (3 сезон): смотрите онлайн трейлер сериала
"Снова в Какене"
- Премьера: 26 февраля
"Снова в Какени": смотрите онлайн трейлер сериала