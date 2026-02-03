Укр Рус
3 февраля, 00:29
2

Не только продолжение "Бриджертонов": что смотреть на Netflix в феврале

Мария Примыч
Основные тезисы
  • 26 февраля на Netflix выйдет вторая часть 4 сезона сериала "Бриджертоны".
  • На Netflix в феврале выйдут новые фильмы и сериалы, включая "Торт или нет: Валентинов день" 4 февраля и "Линкольн для адвоката" (4 сезон) 5 февраля.

26 февраля на Netflix состоится премьера второй части 4 сезона сериала "Бриджертоны", где покажут продолжение истории Бенедикта. 29 января зрители увидели первые 4 эпизода, поэтому с нетерпением ждут следующих.

Платформа Netflix уже опубликовала список фильмов и сериалов, которые выйдут в феврале. Подробнее – в материале.

Какие фильмы и сериалы выйдут на Netflix в феврале?

"Торт или нет: Валентинов день"

  • Премьера: 4 февраля

"Торт или нет: Валентинов день": смотрите онлайн трейлер сериала

"Линкольн для адвоката" (4 сезон)

  • Премьера: 5 февраля

"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала

"Демаскированные"

  • Премьера: 5 февраля

"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Королева шахмат"

  • Премьера: 6 февраля

"Королева шахмат": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сальвадор"

  • Премьера: 6 февраля

"Сальвадор": смотрите онлайн трейлер сериала

"Йо! Лучшие друзья"

  • Премьера: 6 февраля

"Йо! Лучшие друзья": смотрите онлайн трейлер фильма

"Долина моторов"

  • Премьера: 10 февраля

"Долина моторов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Это я"

  • Премьера: 10 февраля

"Это есть я": смотрите онлайн трейлер фильма

"Свинцовые дети"

  • Премьера: 11 февраля

"Свинцовые дети": смотрите онлайн трейлер сериала

"Музей невинности"

  • Премьера: 13 февраля

"Музей невинности": смотрите онлайн трейлер сериала

"Быть Гордоном Рамзи"

  • Премьера: 18 февраля

"Быть Гордоном Рамзи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ночной агент" (3 сезон)

  • Премьера: 19 февраля

"Ночной агент" (3 сезон): смотрите онлайн трейлер сериала

"Снова в Какене"

  • Премьера: 26 февраля

"Снова в Какени": смотрите онлайн трейлер сериала