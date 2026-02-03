Не лише продовження "Бріджертонів": що дивитися на Netflix у лютому

26 лютого на Netflix відбудеться прем'єра другої частини 4 сезону серіалу "Бріджертони", де покажуть продовження історії Бенедикта. 29 січня глядачі побачили перші 4 епізоди, тож з нетерпінням чекають на наступні.

Платформа Netflix уже опублікувала список фільмів та серіалів, які вийдуть у лютому. Детальніше – у матеріалі.

Теж цікаво Іспанські фільми та серіали про пограбування, які можна подивитись після роботи

Які фільми та серіали вийдуть на Netflix у лютому?

"Торт чи ні: Валентинів день"

Прем'єра: 4 лютого

"Торт чи ні: Валентинів день": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Лінкольн для адвоката" (4 сезон)

Прем'єра: 5 лютого

"Лінкольн для адвоката": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Демасковані"

Прем'єра: 5 лютого

"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Королева шахів"

Прем'єра: 6 лютого

"Королева шахів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сальвадор"

Прем'єра: 6 лютого

"Сальвадор": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Йо! Найкращі друзі"

Прем'єра: 6 лютого

"Йо! Найкращі друзі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Долина моторів"

Прем'єра: 10 лютого

"Долина моторів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Це є я"

Прем'єра: 10 лютого

"Це є я": дивіться онлайн трейлер фільму

"Свинцеві діти"

Прем'єра: 11 лютого

"Свинцеві діти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Музей невинності"

Прем'єра: 13 лютого

"Музей невинності": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бути Гордоном Рамзі"

Прем'єра: 18 лютого

"Бути Гордоном Рамзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нічний агент" (3 сезон)

Прем'єра: 19 лютого

"Нічний агент" (3 сезон): дивіться онлайн трейлер серіалу

"Знову в Какені"

Прем'єра: 26 лютого

"Знову в Какені": дивіться онлайн трейлер серіалу