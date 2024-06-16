Что посмотреть на Netflix: фильмы и сериалы, которые выйдут на следующей неделе

Уже с понедельника Netflix готовит для преданных зрителей очередные новинки. Это разножанровые фильмы и сериалы, где каждый сможет подобрать для себя фаворита.

В подборке Кино 24 узнавайте о лентах, которые появятся на стриминговой платформе на следующей неделе. Практически ежедневно Netflix будет радовать интересными новинками.

Интересно Что посмотреть на Netflix, даже без света: 3 мини-сериала, которые затягивают с первой серии

Вторник – "Агенты таинственного"

Корейское реалити-шоу расскажет о шести "агентах таинственного". У компании есть только шесть часов, чтобы решить сверхъестественные загадки. Каждый из участников прекрасно дополняет друг друга, поэтому смекалка и удачная командная работа им помогут.

"Агенты таинственного": смотрите трейлер онлайн

Среда – "Академия господина Клекса"

Обычная девочка отправляется на поиски пропавшего отца. Она принимает приглашение на обучение в магической академии. Ею руководит эксцентричный директор – господин Клекс.

"Академия господина Клекса": смотрите трейлер онлайн

Четверг – "Кота. Фабрика гениев"

Уже 20 июня на Netflix выйдет третий сезон сериала. В первом сезоне старательный, но обычный студент пытается адаптироваться в кампусе, где учатся самые светлые умы Индии. В следующих эпизодах студент готовится к поступлению в университет и борется с неуверенностью. Главного героя будут ждать следующие испытания в очередном сезоне.

"Кота. Фабрика гениев": смотрите трейлер онлайн

Пятница – "Путь возмездия"

Опытная спецназовка возвращается в родной город после смерти отца. Она получает в наследство от него бар. После этого она оказывается в схватке с бандой, что свирепствует в ее городе. Актриса Джессика Альба демонстрирует невероятные умения и является изюминкой этого фильма.

"Путь возмездия": смотрите трейлер онлайн

Суббота – "Целуя девушек"

22 июня на платформе можно будет посмотреть психологический триллер 1997 года. Лента рассказывает о маньяке, который похищал юных девушек и удерживал их у себя силой. Его не могла найти полиция, но одной из девушек удалось вырваться. Она дает расследованию второе дыхание.

"Целуя девушек": смотрите трейлер онлайн