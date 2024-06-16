У добірці Кіно 24 дізнавайтесь про стрічки, які з'являться на стримінговій платформі наступного тижня. Практично щодня Netflix тішитиме цікавими новинками.

Цікаво Що подивитися на Netflix, навіть без світла: 3 мінісеріали, які затягують з першої серії

Вівторок – "Агенти таємничого"

Корейське реаліті-шоу розповість про шість "агентів таємничого". У компанії є лише шість годин, щоб розв'язати надприродні загадки. Кожен з учасників чудово доповнює одне одного, тому кмітливість і вдала командна робота їм допоможуть.

"Агенти таємничого": дивіться трейлер онлайн

Середа – "Академія пана Клекса"

Звичайна дівчинка вирушає на пошуки зниклого батька. Вона приймає запрошення на навчання у магічній академії. Нею керує ексцентричний директор – пан Клекс.

"Академія пана Клекса": дивіться трейлер онлайн

Четвер – "Кота. Фабрика геніїв"

Вже 20 червня на Netflix вийде третій сезон серіалу. У першому сезоні старанний, але звичайний студент намагається адаптуватися у кампусі, де вчаться найсвітліші розуми Індії. У наступних епізодах студент готується до вступу в університет і бореться з невпевненістю. Головного героя чекатимуть наступні випробування у черговому сезоні.

"Кота. Фабрика геніїв": дивіться трейлер онлайн

П'ятниця – "Шлях відплати"

Досвідчена спецназівка повертається до рідного міста після смерті тата. Вона отримує у спадок від нього бар. Після цього вона опиняється у сутичці з бандою, що лютує в її місті. Акторка Джессіка Альба демонструє неймовірні вміння та є родзинкою цього фільму.

"Шлях відплати": дивіться трейлер онлайн

Субота – "Цілуючи дівчат"

22 червня на платформі можна буде переглянути психологічний трилер 1997 року. Стрічка розповідає про маніяка, який викрадав юних дівчат та утримував їх у себе силою. Його не могла знайти поліція, але одній з дівчат вдалося вирватися. Вона дає розслідуванню друге дихання.

"Цілуючи дівчат": дивіться трейлер онлайн