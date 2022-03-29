Чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди из Украины, – Панин обратился к россиянам

Скандальный Алексей Панин, сегодня осуждающий Путина и войну против Украины, записал новое видео ко Дню театра, который ежегодно отмечают 27 марта. О чем рассказал российский актер – читайте в Кино 24.

Когда мы узнали, что Панин осуждает войну России против Украины, это стало большой неожиданностью для многих. Ведь еще 8 лет назад актер поддерживал оккупацию Крыма.

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Панин обратился к своим российским коллегам в День театра

Недавно Панин снова обратился к россиянам и подчеркнул, что День театра, который отмечали 27 марта, в этом году ассоциируется со смертью.

Первый раз в жизни театр у меня ассоциируется не с творчеством и искусством, а со смертью. Ведь "путинские палачи" разбомбили театр в Мариуполе, в котором находились мирные люди,

– отметил Панин.

Далее Панин обратился к своим российским коллегам, поддержавшим преступные действия Путина и убийство мирных украинцев.

"Я хочу обратиться к моим коллегам, таким как Володя Машков и Дима Певцов, тех, кто поддерживает эту "специальную операцию", которую во всем мире называют войной! Я не знаю, сколько вы будете жить и как, но я желаю, чтобы каждую ночь до вас приходили мертвые люди из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Херсона, стояли у вас перед глазами и говорили одно единственное: "За что?". Я желаю вам в этот праздник, чтобы когда вы смотреть на своих детей, вы вспоминали тех детишек из Украины, которых доставали из-под завалов", – подытожил Панин.

В описании к видео Панин подчеркнул, что за убийство российскими оккупантами украинских жителей отвечает Путин.

Эта война началась не в феврале 2022 года, она началась восемь лет назад и развязал ее Путин. Он отвечает за то, что происходило все эти годы в Донецке и Луганске. Вся кровь на руках. Мне очень стыдно, что я тоже когда-то верил в кремлевскую пропаганду и поддерживал преступные решения.

– написал Панин.

Ранее Панин призвал россиян выходить на протесты. По его словам, они сейчас зомбированные российской пропагандой.