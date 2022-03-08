В своем инстаграме актер напомнил, что также был под влиянием путинской пропаганды, а всех россиян, верящих, что им говорят по российскому телевидению из Кремля, назвал зомбированными. Однако актер уверен, что есть те, которым не все равно, он их призвал выходить на протесты.

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Я сейчас хочу обратиться ко всем россиянам, живущим в Испании. Этот митинг организовали россияне, я считаю, что каждый из нас, кому не безразлична судьба России, кому не безразлична судьба наших детей, должен там быть,

– сказал Алексей Панин.

Актер подчеркнул, что россияне – это не Путин. "И мы должны донести это до всего мира", – дополнил он.

Кроме того, актер публикует видео с Лией Ахеджаковой и оппозиционных российских каналов, чтобы показать, что он против войны и Путина. В частности, он показал ролик с российским актером Алексеем Кортневым, который уже не раз осуждал жестокую политику Кремля.

Теперь я знаю, с кем буду сидеть в одной камере,

– подписал видео Кортнева Панин.

Что известно об Алексее Панине? Российский актер, хорошо известный своими антиукраинскими взглядами. В 2015 году он поддерживал российские действия против Украины, а украинцев называл глупыми. Сегодня он уверяет, что был зомбирован российской пропагандой и извиняется.

Источник: Википедия

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