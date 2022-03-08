Ведучі Нік Офферман та Меґан Маллаллі згадали про війну в Україні та публічно підтримали тих, хто постраждав від путінської атаки. Крім цього, знаменитості закликали робити пожертви благодійним організаціям, які допомагають українцям.

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Перш ніж ми продовжимо, ми хотіли б на хвилинку передати наші найкращі вітання тим, хто постраждав від війни в Україні та всіх несправедливих конфліктів у всьому світі,

– сказав Нік Офферман.

Меґан Маллаллі доповнила: "Ми сподіваємося на швидке і мирне рішення. Путін, відвали та йти додому".

"Так, ми говоримо про швидке та мирне врегулювання", – відповів Офферман. – Давайте разом пошлемо його".



Нік Офферман та Меґан Маллаллі показали факи Путіну / Скриншот урочистої церемонії премії

Після цього світові зірки, серед яких була Крістен Стюарт, показали факи російському диктатору. Це стало потужним жестом підтримки України. Після цього ведучі закликали учасників премії та глядачів пожертвувати на допомогу українцям стільки, скільки вони зможуть.



Крістен Стюарт показала фак Путіну / Скриншот урочистої церемонії премії

Як і більшість світу, Голлівуд твердо стоїть на боці України з того часу, як Росія почала неспровоковане вторгнення в країну. Чимало зірок, які відвідують світові престижні премії, виходять на червоні доріжки у синьо-жовтих кольорах та висловлюють підтримку українському народові у своїх промовах.

Зокрема, під час вручення Премії Гільдії кіноакторів шотландський актор Браян Кокс закликав російських акторів вплинути на владу своєї країни зупинити війну в Україні та засудив Путіна.

Що відомо про премію "Незалежний дух" Це американська кінопремія, яка щорічно відзначає незалежне кіно, а з 2020 року і телепроєкти. Цього року перше місце посіла драма Меґґі Джилленгол "Втрачена донька" з Олівією Колман у головній ролі.

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