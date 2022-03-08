У своєму інстаграмі актор нагадав, що також був під впливом путінської пропаганди, а всіх росіян, які вірять, що їм говорять на російському телебаченні з Кремля, назвав зазомбованими. Однак, актор впевнений, що є ті, яким не однаково, він їх закликав виходити на протести.

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Я зараз хочу звернутися до всіх росіян, які живуть в Іспанії. Цей мітинг організували росіяни, я вважаю, що кожен з нас, кому не байдужа доля Росії, кому не байдужа доля наших дітей, повинен там бути,

– сказав Олексій Панін.

Актор наголосив, що росіяни – це не Путін. "І ми повинні донести це до всього світу", – доповнив він.

Окрім цього, актор публікує відео з Лією Ахеджаковою та опозиційних російських каналів, щоб показати, що він проти війни та Путіна. Зокрема, він показав ролик з російським актором Олексієм Кортнєвим, який вже неодноразово засуджував жорстоку політику Кремля.

Тепер я знаю, з ким сидітиму в одній камері,

– підписав відео Кортнєва Панін.

Що відомо про Олексія Паніна? Російський актор, добре відомий своїми антиукраїнськими поглядами. У 2015 році він підтримував російські дії проти України, а українців називав дурними. Сьогодні він запевняє, що був зомбований російською пропагандою і вибачається.

Джерело: Вікіпедія

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