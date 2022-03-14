Чтобы понять российскую дезинформацию: Шон Пенн советует посмотреть сериал "Чернобыль" от HBO

Известный голливудский актер Шон Пенн порекомендовал своим поклонникам посмотреть сериал "Чернобыль" в HBO. Сериал разоблачает масштабную кампанию по дезинформации тогда еще советской власти.

Актер отмечает, что сериал является "рентгеновским снимком русской дезинформации". Следует напомнить, что в начале вторжения России в Украину, 24 февраля, Шон Пенн как раз находился в Киеве.

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Для всех, кто еще не видел блестящего мини-сериала HBO "Чернобыль" и для тех, кто мог забыть – это рентгеновский снимок умышленных дезинформационных кампаний российского правительства. Они были справедливо унижены этим сериалом. Посмотрите или снова просмотрите его,

– написал актер в своем твиттере.

Коротко о сериале "Чернобыль"

Это краткое пятисерийное шоу производства американского кабельного телеканала HBO. Его созданием занимались Крэйг Мэйзин и Юхан Рэнк. Сюжет сериала разворачивается вокруг событий в Чернобыле во время одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В сериале показана авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и все, что связано с этим.

Стоит отметить, что сразу после вторжения в Украину российские военные проникли на ЧАЭС и захватили контроль над ней. Они взяли в плен ночную смену работников станции, а затем повредили линии электропередач оставив станцию ​​без питания. Почему это опасно можно прочесть в материале 24 канала.