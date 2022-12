Coca Cola выпустила серию фильмов, рассказывающих о Рождестве

Первый проект новой развлекательной платформы Coke от Coca-Cola вышел на Prime Video. В него вошли три праздничных фильма о Рождестве, действие которых происходит в разных странах.

Антология является первым проектом новой развлекательной платформы Coca-Cola Real Magic Presents, в рамках которой бренд будет выпускать фильмы в разных форматах. Ленты, по словам компании, "будут изображать истории о человеческих отношениях, рассказанные волшебным образом".

Рождественский проект получил название "Рождество всегда находит свой путь" (Christmas Always Finds Its Way) и состоит из трех короткометражных фильмов на праздничную тематику, действие которых происходит в разных уголках мира. Его производством поднялась компания Imagine Entertainment, которую основали обладатели премии Оскар Рон Говард и Брайан Глейзер. Серия фильмов будет транслироваться на Prime Video, начиная с четверга, 15 декабря.

"Альма", 12 минут

Режиссером этой короткометражки выступил отмеченный наградами бразильский режиссер Веллас. События происходят в мексиканском городке, который круглый год славится изготовлением рождественских украшений. Когда жители пытаются ощутить праздник, неожиданное событие возвращает им рождественское настроение и дух.

"Альма": смотрите трейлер

Les Petits Mondes De Noël, 11 минут

Этот фильм рассказывает о романе между двумя разведенными любовниками, работающими в соседнем музыкальном магазине и книжном магазине в Париже. Его снял Джей Би Брауд, известный своим короткометражным фильмом 2019 года "В тихой ночи" (In the Still Night) и рекламой Apple для iPhone 2021 The Painters.

Les Petits Mondes De Noël: смотрите трейлер

"Рождественские укусы", 10 минут

Это комедия, действие которой происходит в США. В фильме говорится о вампире, впервые встречающем родителей своей девушки и своего давнего соперника Санта-Клауса. Режиссером выступил номинированный на Оскар и Эмми режиссер Алекс Буоно, известный своей работой над сериалом Netflix "Матрешка".

"Рождественские укусы": смотрите трейлер