Так, в топ-10 фильмов на Netflix, которые украинцы чаще всего выбирают для просмотра, оказалась картина "Цвета зла: Чёрный". В материале 24 Канала рассказываем, кто исполнил главные роли, о чем идет речь в сюжете и кому может понравиться эта увлекательная детективная история.

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О чем сюжет фильма "Цвета зла: Черный"?

Сюжет разворачивается в тихом городке, где внезапно пропадает малолетний мальчик. Расследование берет на себя молодой прокурор Леопольд Бильский, который готов приложить все усилия, чтобы раскрыть это запутанное дело. Однако чем глубже он погружается в поиски правды, тем больше осознает, насколько жуткие тайны скрывает это исчезновение.

Со временем мужчина понимает, что это расследование для него – не просто работа. Неожиданно он сам оказывается в эпицентре опасной борьбы и уже не знает, чем для него может закончиться дело об исчезновении мальчика.

"Цвета зла: Чёрный": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм соединил в себе элементы детектива, криминала и драмы. Истории о пропавших без вести всегда держат в напряжении и вызывают мурашки.

Поэтому, если вы любите увлекательные детективы с непредсказуемыми сюжетными поворотами, этот проект заслуживает вашего внимания.

Кто сыграл главные роли в фильме?

Премьера картины состоялась 10 июня 2026 года. А уже сегодня она занимает второе место в топ-10 фильмов на Netflix, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы. Её опережает лишь фильм "Офисный роман" с Дженнифер Лопес в главной роли, о котором мы рассказывали ранее. Читайте – по ссылке.

Главные роли в фильме исполнили следующие актеры:

Якуб Гершал,

Марианна Жидек,

Здзислав Вардейн,

Роза Лукашевич.

Режиссером картины стал Адриан Панек.