Так, в топ-10 фильмов на Netflix, которые украинцы чаще всего выбирают для просмотра, оказалась картина "Цвета зла: Чёрный". В материале 24 Канала рассказываем, кто исполнил главные роли, о чем идет речь в сюжете и кому может понравиться эта увлекательная детективная история.
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О чем сюжет фильма "Цвета зла: Черный"?
Сюжет разворачивается в тихом городке, где внезапно пропадает малолетний мальчик. Расследование берет на себя молодой прокурор Леопольд Бильский, который готов приложить все усилия, чтобы раскрыть это запутанное дело. Однако чем глубже он погружается в поиски правды, тем больше осознает, насколько жуткие тайны скрывает это исчезновение.
Со временем мужчина понимает, что это расследование для него – не просто работа. Неожиданно он сам оказывается в эпицентре опасной борьбы и уже не знает, чем для него может закончиться дело об исчезновении мальчика.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
"Цвета зла: Чёрный": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм соединил в себе элементы детектива, криминала и драмы. Истории о пропавших без вести всегда держат в напряжении и вызывают мурашки.
Поэтому, если вы любите увлекательные детективы с непредсказуемыми сюжетными поворотами, этот проект заслуживает вашего внимания.
Кто сыграл главные роли в фильме?
Премьера картины состоялась 10 июня 2026 года. А уже сегодня она занимает второе место в топ-10 фильмов на Netflix, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы. Её опережает лишь фильм "Офисный роман" с Дженнифер Лопес в главной роли, о котором мы рассказывали ранее. Читайте – по ссылке.
Главные роли в фильме исполнили следующие актеры:
- Якуб Гершал,
- Марианна Жидек,
- Здзислав Вардейн,
- Роза Лукашевич.
Режиссером картины стал Адриан Панек.