Тем более что сейчас среди украинских зрителей на Netflix набирает популярность фильм "Офисный роман" с Дженнифер Лопес в главной роли. В материале 24 Канала расскажем подробнее о сюжете картины, её актёрском составе и о том, кому она точно придётся по душе.

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О чем сюжет фильма "Офисный роман"?

Сюжет разворачивается вокруг дисциплинированной и принципиальной Джеки Круз, которая возглавляет успешную компанию и становится её генеральным директором. Она вводит довольно жёсткие правила в работе и коллективе. По её мнению, в команде не должно быть никаких приятельских или дружеских отношений, а главное – не заводить служебные романы, ведь это, как она убеждена, негативно влияет на работу и атмосферу в коллективе.

"Офисный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

Впрочем, она придерживается этой позиции лишь до появления нового сотрудника. Джеки влюбляется в него, и теперь ей приходится бороться с собственными же правилами. Это оказывается непросто, особенно когда мужчина, который ей нравится, работает в соседнем кабинете.

С этого момента начинается череда комедийных ситуаций, к которым не были готовы ни Джеки, ни новый сотрудник.

Кому понравится фильм "Офисный роман"?

Интересно, что главную роль в фильме сыграла Дженнифер Лопес, что придало картине узнаваемость и популярность. Также в фильме снялись следующие актёры:

Бретт Голдштейн,

Бетти Гилпин,

Брэдли Уитфорд,

Тони Гейл.

В настоящее время картина возглавляет список самых популярных фильмов на Netflix среди украинских зрителей. В то же время многие зрители, уже посмотревшие картину, отмечают, что не стоит ждать от нее глубокого смысла: это легкая комедия для однократного просмотра, которая хорошо подходит для отдыха.

Если вы ищете именно такой фильм или готовитесь к отпуску, эта история может стать удачным выбором для поднятия настроения.