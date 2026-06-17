Тим паче, що зараз серед українських глядачів на Netflix набирає популярності фільм "Офісний роман" із Дженніфер Лопес у головній ролі. У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет стрічки, її акторський склад і про те, кому вона точно припаде до душі.
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Про що сюжет фільму "Офісний роман"?
Сюжет розгортається навколо дисциплінованої та принципової Джекі Круз, яка очолює успішну компанію й стає її генеральною директоркою. Вона запроваджує доволі жорсткі правила в роботі та колективі. На її думку, у команді не має бути жодних приятельських чи дружніх стосунків, а найважливіше – не заводити службові романи, адже це, як вона переконана, негативно впливає на роботу та атмосферу в колективі.
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Втім, вона дотримується цієї позиції лише до моменту появи нового співробітника. Джекі закохується в нього, і тепер їй доводиться боротися із власними ж правилами. Це виявляється непросто, особливо коли чоловік, який їй подобається, працює в сусідньому кабінеті.
Відтоді починається низка комедійних ситуацій, до яких не були готові ані Джекі, ані новий співробітник.
Кому сподобається стрічка "Офісний роман"?
Цікаво, що головну роль у фільмі зіграла Дженніфер Лопес, що додало стрічці впізнаваності та популярності. Також у фільмі зіграли такі актори:
- Бретт Ґолдштейн,
- Бетті Ґілпін,
- Бредлі Вітфорд,
- Тоні Гейл.
Наразі стрічка очолює список найпопулярніших фільмів на Netflix серед українських глядачів. Водночас багато глядачів, які вже переглянули стрічку, зазначають, що не варто очікувати від неї глибоких сенсів: це легка комедія для одного перегляду, яка добре підходить для відпочинку.
Якщо ви шукаєте саме такий фільм або готуєтеся до відпустки, ця історія може стати вдалим вибором для легкого настрою.