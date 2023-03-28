Спектакль для зрителей, как глоток свежего воздуха – Цымбалюк о выступлениях в прифронтовой зоне

Традиционно 27 марта отмечается Международный день театра. Через год полномасштабного вторжения этот вид искусства для украинцев изменился – он стал оружием на культурном фронте. Актер Тарас Цымбалюк уверяет: все больше зрителей стали ценить представления и приобщаться к этой культуре.

За кулисами шоу "єПитання" он эксклюзивно поделился подробностями актерской работы во время войны. Об этом 24 Канал сообщил Новый канал.

Смотрите также 9 лучших новых фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix в апреле

Тарас Цымбалюк об актерской карьере во время войны

В прошлом году мы ездили в Чернигов, который является прифронтовой зоной. И там наш спектакль стал для зрителей глотком свежего воздуха. Было видно, что люди как будто проживали ее. Все сконцентрировано смотрели на сцену,

– говорит Тарас Цымбалюк.

Весной 2022 года для украинцев поход в театр или кино был в определенной степени роскошью. По словам актера, тогда все мы жили в страхе и стрессе, потому было не до этого.

Актер признается, что представления имеют и благотворительную цель: "Часть заработанных средств с выступлений мы отдаем на ВСУ. В частности, уже отремонтировали военным две тачки, еще купили броники. Собственно говоря, ради этого и начали выступать после 24 февраля (2022 – 24 Канал). Помощь ВСУ и работа, связанная с творчеством, дали в сумме очень классную инициативу", – отмечает Тарас.



Тарас Цымбалюк на шоу "єПитання" / Новый канал

В шоу "єПитання" с ведущей Лесей Никитюк Тарас Цимбалюк вместе с Наталией Денисенко, Славой Красовской, Анной Сагайдачной соревновались против Юрия Горбунова, Арама Арзуманяна, Инны Приходько и Виталия Иванченко.

Включайте семейный развлекательный проектна новом канале.