Как пишет Page Six, Джонсон и Machine Gun Kelly вместе прибыли к дому в Трайбеке, где находится квартира Тейлор Свифт. Сама певица, по данным издания, в тот момент была вне города. Позже Дакоту и музыканта также видели вместе в Нью-Йорке.



Дакота Джонсон / Фото BACKGRID



По информации, после нескольких часов, проведенных в квартире Свифт, они уехали дальше, а Machine Gun Kelly впоследствии помог актрисе выйти из автомобиля возле ее отеля. При этом ни Джонсон, ни музыкант пока не подтверждали, что между ними есть что-то большее, чем дружба.

Интересно, что поближе они могли познакомиться еще летом – на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

Оба сейчас свободны

Слухи появились в довольно удачный для таблоидов момент. В августе стало известно, что Дакота Джонсон рассталась с певцом Role Model, с которым ее связывали на протяжении нескольких месяцев. До этого актриса много лет была в отношениях с фронтменом Coldplay Крисом Мартином.



Machine Gun Kelly / Фото BACKGRID



Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер, в свою очередь, имел громкие отношения с Меган Фокс. Пара обручилась в 2022 году, однако в 2024-м рассталась. В марте 2025 года у них родилась дочь Сага Блейд, и сейчас бывшие партнеры вместе занимаются ее воспитанием.

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Так давно другая голливудская звезда, после громкого скандала, была замечена с девушкой.







