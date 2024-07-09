Львовянка подчеркнула, что пора отказываться от двойных стандартов и прекращать притягивать "хороших россиян" в свое информационное пространство. В материале узнаете, что еще сказала актриса.

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Дарья Федина эмоционально обратилась к украинцам: что сказала актриса

Она подчеркнула, что поддержка "звезд", которые продолжают работать в стране-агрессоре, недопустима, особенно учитывая те страдания, которые война принесла украинскому народу.

Я знаю, на меня подписаны много людей, которые до сих пор поддерживают украинцев, "художников", которые сейчас живут на территории России, оправдывая это абсолютно разным рядом причин. Для меня все эти причины разбиваются об один единственный аргумент: эти лица, живя там, платят налоги в казну, деньги из которой спонсируют войну в Украине. Прекратите это терпеть,

– сказала Дарья.

Актриса отметила, что, что доходы таких артистов, в частности, стали частью финансирования ракетного удара по детской больнице "Охматдет", который состоялся 8 июля. Она напомнила, что последствия этого нападения широко обсуждаются и распространяются в социальных сетях, подчеркивая важность осознания ответственности за поддержку тех, кто прямо или косвенно способствует финансированию агрессии против Украины.