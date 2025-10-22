Как изменилась Мелашка из сериала "Поймать Кайдаша", которая шокировала новостью о свадьбе

Пожалуй, все фанаты украинского сериала "Поймать Кайдаша" помнят самую молодую актрису из ленты, которая сыграла роль скромной Мелашки. Ее воплотила украинская актриса театра и кино Дарья Федина.

Сегодня она уже не застенчивая возлюбленная Лаврина, а жена украинского военного. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Дарья и чем занимается.

Где сейчас и как живет Дарья Федина?

Дарья Федина приобрела большую популярность благодаря роли в сериале "Поймать Кайдаша". Впоследствии зрители имели возможность увидеть ее и в украинском триллере "Дом за стеклом". Кроме того, Дарья играет в театре.

Актриса не часто делится подробностями личной жизни в соцсетях. Преимущественно на ее странице можно увидеть сборы для украинских военных. Однако ее последняя публикация оказалась особенной: Дарья не только организовала сбор для "Волков Да Винчи", которые воюют на Покровском направлении, но и таким символическим способом объявила о своей свадьбе.

Как выяснилось, ее любимый – украинский военный, однако других подробностей пока неизвестно. Поклонники уже успели поздравить ее в комментариях.

Кто такая Дарья Федина?

Дарья Федина – молодая украинская актриса.

Сейчас ей 24 года.

Актриса родилась 15 августа 2001 года.

Большую популярность Дарья приобрела благодаря роли Мелашки в сериале "Поймать Кайдаша", который стал настоящим хитом украинского телевидения.

Кроме того, актриса появилась в украинском триллере "Дом за стеклом", где продемонстрировала себя в совершенно другом амплуа.

О ее театральной деятельности известно не так много, однако сейчас Дарья посвящает себя именно сцене.

Дарья родом из Львова, где училась и жила.

Она закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого, а также Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Ранее Дарья Федина дала интервью 24 Каналу. Читайте – по ссылке.

Что известно о кинокарьере Дарьи?

Сейчас на счету Дарьи Федины не так много кинопроектов. Кроме сериала "Поймать Кайдаша" и фильма "Дом за стеклом", актрису также можно увидеть в нескольких других лентах: