Укр Рус
Кіно Кіноновини Як змінилась Мелашка із серіалу "Спіймати Кайдаша", яка шокувала новиною про весілля
22 жовтня, 12:26
3

Як змінилась Мелашка із серіалу "Спіймати Кайдаша", яка шокувала новиною про весілля

Ольга Паньків
Основні тези
  • Дарина Федина, відома за роллю Мелашки в серіалі "Спіймати Кайдаша", оголосила про своє весілля з українським військовим.
  • Акторка також з'являлася в українському трилері "Дім за склом" та грає в театрі.

Мабуть, усі фанати українського серіалу "Спіймати Кайдаша" пам'ятають наймолодшу акторку зі стрічки, яка зіграла роль скромної Мелашки. Її втілила українська акторка театру та кіно – Дарина Федина.

Сьогодні вона вже не сором'язлива кохана Лавріна, а дружина українського військового. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Дарина та чим займається.

Рекомендуємо 3 культові фільми про перегони, які подарують гострі відчуття

Де зараз і як живе Дарина Федина?

Дарина Федина набула неабиякої популярності завдяки ролі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Згодом глядачі мали змогу побачити її й в українському трилері "Дім за склом". Крім того, Дарина грає в театрі. 

Акторка не часто ділиться подробицями особистого життя в соцмережах. Переважно на її сторінці можна побачити збори для українських військових. Проте її остання публікація виявилася особливою: Дарина не лише організувала збір для "Вовків Да Вінчі", які воюють на Покровському напрямку, а й у такий символічний спосіб оголосила про своє весілля

Як з'ясувалося, її коханий – український військовий, однак інших подробиць наразі невідомо. Прихильники вже встигли привітати її у коментарях.

Хто така Дарина Федина?

  • Дарина Федина – молода українська акторка.
  • Наразі їй 24 роки.
  • Акторка народилася 15 серпня 2001 року.
  • Великої популярності Дарина набула завдяки ролі Мелашки у серіалі "Спіймати Кайдаша", який став справжнім хітом українського телебачення.
  • Крім того, акторка з'явилася в українському трилері "Дім за склом", де продемонструвала себе в абсолютно іншому амплуа.
  • Про її театральну діяльність відомо не так багато, однак зараз Дарина присвячує себе саме сцені.
  • Дарина родом зі Львова, де навчалася та жила.
  • Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого, а також Львівський національний університет імені Івана Франка.

Раніше Дарина Федина дала інтерв'ю 24 Каналу. Читайте – за посиланням

Що відомо про кінокар'єру Дарини?

Наразі на рахунку Дарини Федини не так багато кінопроєктів. Окрім серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Дім за склом", акторку також можна побачити у декількох інших стрічках:

  • Марія, короткий метр "Марія", режисер – В. Одуденко
  • Абітурієнтка, студентський короткий метр "Абітурієнт", режисер – М. Ігнатьков
  • кінодрама "Нелоліта", режисер – С. Литвинов,
  • студентський кіноетюд "Тебе тут немає", режисер – М. Гусак
  • Марія, фільм "Щастя", режисер – В. Одуденко, (work in progress)
  • Іра, серіал "Перевізниця", режисери – А. Непиталюк, Є. Тунік, (work in progress)