Як змінилась Мелашка із серіалу "Спіймати Кайдаша", яка шокувала новиною про весілля

Мабуть, усі фанати українського серіалу "Спіймати Кайдаша" пам'ятають наймолодшу акторку зі стрічки, яка зіграла роль скромної Мелашки. Її втілила українська акторка театру та кіно – Дарина Федина.

Сьогодні вона вже не сором'язлива кохана Лавріна, а дружина українського військового. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Дарина та чим займається.

Рекомендуємо 3 культові фільми про перегони, які подарують гострі відчуття

Де зараз і як живе Дарина Федина?

Дарина Федина набула неабиякої популярності завдяки ролі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Згодом глядачі мали змогу побачити її й в українському трилері "Дім за склом". Крім того, Дарина грає в театрі.

Акторка не часто ділиться подробицями особистого життя в соцмережах. Переважно на її сторінці можна побачити збори для українських військових. Проте її остання публікація виявилася особливою: Дарина не лише організувала збір для "Вовків Да Вінчі", які воюють на Покровському напрямку, а й у такий символічний спосіб оголосила про своє весілля.

Як з'ясувалося, її коханий – український військовий, однак інших подробиць наразі невідомо. Прихильники вже встигли привітати її у коментарях.

Хто така Дарина Федина?

Дарина Федина – молода українська акторка.

Наразі їй 24 роки.

Акторка народилася 15 серпня 2001 року.

Великої популярності Дарина набула завдяки ролі Мелашки у серіалі "Спіймати Кайдаша", який став справжнім хітом українського телебачення.

Крім того, акторка з'явилася в українському трилері "Дім за склом", де продемонструвала себе в абсолютно іншому амплуа.

Про її театральну діяльність відомо не так багато, однак зараз Дарина присвячує себе саме сцені.

Дарина родом зі Львова, де навчалася та жила.

Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого, а також Львівський національний університет імені Івана Франка.

Раніше Дарина Федина дала інтерв'ю 24 Каналу. Читайте – за посиланням.

Що відомо про кінокар'єру Дарини?

Наразі на рахунку Дарини Федини не так багато кінопроєктів. Окрім серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Дім за склом", акторку також можна побачити у декількох інших стрічках: