Дарья Петрожицкая неожиданно высказалась об Анне Кошмал: какие между ними отношения на самом деле

Известные украинские актрисы Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал сыграли главные роли в новом комедийном сериале "Успеть до 30". Хотя на театральных сценах их часто видят в тандеме, на съемках они встретились во второй раз.

Актрисы рассказали друг о друге. Так что узнайте, как они сотрудничают вместе, конфликтуют ли на съемочных площадках и о чем будет сюжет нового сериала "Успеть до 30" - далее.

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Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал рассказали о совместной работе

Дарья Петрожицкая откровенно призналась, что считает Анну Кошмал одной из самых профессиональных украинских актрис. По ее словам, Анна не только выделяется на экране личной игрой, но и умеет правильно настроить в работе своего партнера. Также Петрожицкая отметила, что ей очень комфортно работать с Анной не только потому, что она очень хороший человек, но и опытная актриса и профессионал своего дела.

Она знает, куда встать, знает, как вернуться, чтобы не перекрыть партнера. Это очень ценно, поэтому мне максимально комфортно с ней,

– призналась Дарья Петрожицкая.

Анна Кошмал поделилась тем, что считает их тандем уже не просто партнерами на работе, но и подругами в повседневной жизни. И это вдвойне приятно, признается Анна, потому что работать в кадре с человеком, который тебе близок вне камер, доставляет удовольствие от профессии гораздо сильнее.

Мы уже настолько сыграны, что вносим свои приколы в роли, свои шутки, у нас есть свои тайны, просмотры. Это тот случай, когда рядом не коллега, а подруга, у которой ты всегда можешь спросить профессиональное мнение, и она тебя честно направит,

– откровенно поделилась Анна Кошмал.

Творческий тандем Дарьи Петрожицкой и Анны Кошмал

На съемочной площадке Дарья и Анна встретились во второй раз, впервые актрисы снимались вместе в сериале "Папик". В этот раз они оба сыграли главные роли в сериале "Успеть до 30", который можно посмотреть на ТЕТ. В свежем комедийно-жизненном сериале они сыграли подруг Иру и Сашу, случайно встретившихся в день своего 29-летия и поставивших перед собой отважную задачу – воплотить все свои мечты до 30 лет.

О сюжете сериала "Успеть до 30"

Романтическая Ира после предательства своего парня стремится найти наконец своего партнера, тогда как карьеристка Саша, пережив потерю работы, решает не навязывать себе никаких ограничений и наслаждаться жизнью во всю. Кроме главных героинь, Анны Кошмал и Дарьи Петрожицкой, в сериале "Успеть до 30" также сыграли Анастасия Остреинова, исполнившая роль Любки, простой провинциальной девушки, и Дмитрий Вивчарюк, известный зрителям с участием в историческом фильме "Довбуш".

"Успеть до 30": смотрите онлайн трейлер сериала