Акторки розповіли одна про одну. Тож дізнайтеся, як вони співпрацюють разом, чи конфліктують на знімальних майданчиках і про що буде сюжет нового серіалу "Встигнути до 30", – далі.

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Дар’я Петрожицька та Анна Кошмал розказали про спільну роботу

Дар’я Петрожицька відверто зізналась, що вважає Анну Кошмал однією з найпрофесійніших українських акторок. За її словами, Анна не лише виділяється на екрані особистою грою, але також вміє правильно налаштувати в роботі свого партнера. Також Петрожицька зазначила, що їй дуже комфортно працювати з Анною не лише через те, що вона дуже хороша людина, а і досвідчена акторка та професіонал своєї справи.

Вона знає, куди стати, знає, як повернутися, щоб не перекрити партнера. Це дуже цінно, тому мені максимально комфортно з нею,

– зізналася Дар’я Петрожицька.

Анна Кошмал поділилась тим, що вважає їхній тандем уже не просто партнерами на роботі, а й подругами у повсякденному житті. І це вдвічі приємно, зізнається Анна, тому що працювати в кадрі з людиною, яка тобі близька поза камерами, приносить задоволення від професії набагато сильніше.

Ми вже настільки зіграні, що вносимо свої приколи в ролі, свої жарти, у нас є свої таємниці, переглядки. Це той випадок, коли поруч не колега, а подруга, в якої ти завжди можеш запитати професійну думку, і вона тебе чесно направить,

– відверто поділилася Анна Кошмал.

Творчий тандем Дар’ї Петрожицької та Анни Кошмал

На знімальному майданчику Дар’я та Анна зустрілися вдруге, перший раз акторки знімались разом у серіалі "Папік". Цього разу вони обоє зіграли головні ролі у серіалі "Встигнути до 30", який можна подивитися на ТЕТ. У свіжому комедійно-життєвому серіалі, вони зіграли подруг Іру та Сашу, які випадково зустрілися у день свого 29-річчя та поставили перед собою відважне завдання – втілити всі свої мрії до 30 років.

Про сюжет серіалу "Встигнути до 30"

Романтична Іра після зради свого хлопця прагне знайти нарешті свого партнера, тоді як кар'єристка Саша, переживши втрату роботи, вирішує не нав'язувати собі жодних обмежень і насолоджуватися життям на повну. Окрім головних героїнь, Анни Кошмал і Дар’ї Петрожицької, у серіалі "Встигнути до 30" також зіграли Анастасія Остреїнова, яка виконала роль Любки, простої провінційної дівчини, і Дмитро Вівчарюк, відомий глядачам за своєю участю в історичному фільмі "Довбуш".

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу