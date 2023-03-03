Даррен Аронофски написал о показе фильма "Кит" в Киеве, который прервала воздушная тревога

В Киеве 25 февраля состоялся допремьерный показ фильма "Кит" режиссера-визионера Даррена Аронофски. В своих соцсетях он написал о том, как на фильм отреагировали украинцы.

"Кит" впервые показали в Киеве 25 февраля. Фильм основан на одноименной пьесе Сэмюэля Хантера.

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Даррен Аронофски написал об украинском показе его фильма "Кит"

"Количество проданных билетов: 332 (что однозначно является одним из рекордов прошлого года на 1 показ, сравнить можно разве что с презентациями местных проектов с местными звездами). Приглашенные представители СМИ: 29. Формат показа: вступительное слово украинского кинокритика + кинопоказ", – написал Даррен Аронофски.

Реакция: полностью положительная, зрители не хотели уходить, несмотря на объявленную в конце воздушную тревогу. К счастью, ее быстро отменили, и мы смогли показать фильм до конца. "Кит" был встречен овацией в течение нескольких минут, что не совсем обычно для украинской публики, если честно. Это бесспорно показатель исключительно положительной реакции на фильм,

– отметил Аронофски.

К своему сообщению режиссер прикрепил сине-желтого Кита. "Спасибо режиссеру Даррену Аронофски за поддержку!", – написал дистрибьютор фильма ADASTRA CINEMA.

Даррен Аронофски написал об украинском показе его фильма "Кит" / Фото из инстаграма режиссера

"Кит": сюжет и трейлер

В "Ките" главную роль сыграл Брендан Фрейзер. Он превратился в человека, страдающего тяжелым ожирением, но вовсю пытается сохранить отношения со своей 17-летней дочерью, которую играет звезда сериала "Странные чудеса" Седи Синк. В актерский состав второго плана также входят Хонг Чау, Саманта Мортон и Тай Симпкинс.

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Чтобы сыграть главного героя в фильме, Фрейзер носил прибавляемый в весе костюм-протез. Актер проводил целых шесть часов в кресле гримера каждый день, чтобы полностью превратиться в персонажа. В интервью перед венецианской премьерой фильма Фрейзер поделился, что его искусственный костюм был "громоздким и не совсем удобным", добавив: "Торс был почти как рубашка с рукавами, которые были отшлифованы вручную, чтобы выглядеть идентично, как человеческая кожа, вплоть до выбитых вручную волос". В обзоре "Кита" кинокритик Variety назвал игру Фрейзера трогательной и насыщенной.

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