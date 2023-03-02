Когда создатели мультфильма начинали работу над лентой, то стремились адаптировать гениальную Лесную песню Леси Украинки для семейной анимации со счастливым концом, а также поднять актуальные сегодня экологические вопросы. Но, по словам креативного продюсера Анны Елисеевой, "Мавка. Лесная песня" сильно перекликается с событиями, которые постигли каждого украинца в 2022 и продолжаются сейчас. Что о мультфильме говорят украинцы – мы собрали для вас отзывы от первых зрителей.

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"Мавка. Лесная песня" вышла в кинотеатрах Украины

Интересно, что к воплощению Берегине Леса на экране присоединились сразу три украинских художницы. Актриса Наталья Денисенко озвучила главную героиню, певица Кристина Соловой спела в двух официальных саундтреках фильма. Прима-балерина Национальной оперы и народная артистка Украины Екатерина Повар наделила Мавку движениями и пластикой.

Нас охватывает волна невероятной радости и гордости. Нетерпеливо ждем всех вас в кино!,

– говорят создатели картины.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер мультфильма

В мультфильме показали невероятные локации, вдохновленные украинскими видами. А Мавка предстала перед зрителями в новом образе – она просыпается после зимнего сна и пробуждает весь Магический Лес.

Режиссер анимационной ленты Олег Маламуж посоветовал зрителям быть внимательными при просмотре мультфильма, чтобы не пропустить ни одной важной детали.

После украинской премьеры мультфильм покажут во Франции, позже в Европе, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Первые отзывы на "Мавку. Лесную песню"

Полина Толмачева написала в фейсбуке, что "Мавка" вышла именно так, как должна была выйти. "В первый день особой весны, среди тысячи людей, остановив тревогу. Мавка получилась именно такой, какой должна была выйти. Светлой, сильной, яростной, красивой, хрупкой. Нашей. Мавка вышла и полетела по миру. Но больше всего она нужна Украине. Уверена, она поможет нам пережить эту проклятую годовщину и идти дальше. Все в кино, это не для Мавки и не для бокс-офиса, это для всех нас".

"Мавка" вышла, чтобы сказать, что настоящая жизнь именно здесь и сейчас, жизнь, полная болью, любовью, светом и теплом на границе с мраком и тьмой,

– продолжила она.

Больше отзывов:

"Если коротко, то "Мавка" офигенная. Хватайте детей и бегите смотреть";

"Вау, какая же гордость для всех нас, украинцев, видеть такую красоту! Невероятный мультик о нашей Мавке из "Лесной песни"! Слезы на глазах, какое же удивительно красивое сочетание и смысла, и мультипликации, и музыки, и такой замечательной истории! Спасибо, спасибо, спасибо";

"Великолепная экранизация! Получили заряд позитива";

"Очень круто, что проект наконец-то дошел до релиза. Великолепная анимация и графика, которая не выглядит устаревшей. Спасибо, что делаете качественный украинский продукт!".

Кот Степан, кстати, уже просмотрел мультфильм и поделился фото с допремьерного показа. "Довольный и счастливый, он познакомился с Жабокицем и Рисенятком, беспокоился за Мавку и Лес, радовался счастливому хепиенду", – написали создатели картины.

Кот Степан посетил премьеру "Мавки" / Фото MAVKA