Netflix еженедельно обновляет списки рейтинговых лент в разных странах мира на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix". Ниже знакомьтесь с теми лентами, которые смотрели украинцы на стриминге за период с 20 по 26 февраля, и выбирайте себе что-то по душе.
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Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев
Фильм, который чаще всего просматривали украинцы за период с 20 по 26 февраля, – увлекательный триллер. "У нас есть призрак". В проекте сыграли известные Дэвид Гарбор, Энтони Маки, Дженнифер Кулидж и другие..
Найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно – мишенью тайной правительственной организации.
"У нас есть призрак": смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге
- "К тебе или ко мне";
- "The Strays";
- "Запах женщины";
- "Миссия невозможна: Фолаут";
- "Ножи наголо: Стеклянный лук";
- "Ваши и наши";
- "Красное сообщение";
- "Мир Юрского периода";
- "Любовь в квадрате".
Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев / Фото Netflix
Самые популярные сериалы Netflix среди украинцев
Самым популярным сериалом в последнюю неделю февраля стал Закон Лидии Поэт В этой увлекательной исторической драме Лидия Поэт расследует убийства и вместе с тем борется за место в профессии. Основана на истории первой женщины в Италии, которая стала юристкой.
"Закон Лидии Поэт": смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге
- "Девушка и космонавт", 1 сезон;
- "Внешние мели", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон;
- "Джинни и Джорджия", 2 сезон;
- "Ты", 1 сезон;
- "Ты", 2 сезон;
- "Ты", 3 сезон;
- "Полуухой: Байстрюк самого дьявола", 1 сезон;
- "Formula 1: Жены, чтобы выжить", 5 сезон.
Самые популярные сериалы Netflix среди украинцев / Фото Netflix