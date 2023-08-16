Умер актер Даррен Кент, известный по сериалу "Игра престолов": ему было 36 лет

16 августа 2023, 09:19
Читати новину українською

В 36 лет ушел из жизни британский актер Даррен Кент, известный своей ролью в сериале "Игра престолов" и фильме "Белоснежка и охотник". Смерть актера наступила 11 августа, причина не сообщается.

Трагическое известие сообщило агентство Carey Dodd Associates, с которым сотрудничал Кент. Известно, что актер боролся с остеопорозом, артритом и очень редким кожным заболеванием.

Обратите внимание Умер режиссер Уильям Фридкин, родители которого были еврейскими иммигрантами из Украины

Умер актер Даррен Кент

С глубокой печалью мы должны сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно умер в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это тяжелое время,
- говорится в заявлении.

 

Что известно о Даррене Кенте

Родился и вырос в Эссексе, Англия. Даррен Кент получил образование в Академии театрального искусства Италии Конти, где он закончил обучение в 2007 году. Еще в начале своей актерской дороги он сыграл в сериале "Бесстыдные", а затем снялся в "Игре престолов". Кент также являлся членом организации Equal People Performing Arts, которая поддерживает людей с ограниченными возможностями, поощряя их заниматься искусством.
Автор: Наталія Гулій