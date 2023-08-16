Умер актер Даррен Кент, известный по сериалу "Игра престолов": ему было 36 лет

В 36 лет ушел из жизни британский актер Даррен Кент, известный своей ролью в сериале "Игра престолов" и фильме "Белоснежка и охотник". Смерть актера наступила 11 августа, причина не сообщается.

Трагическое известие сообщило агентство Carey Dodd Associates, с которым сотрудничал Кент. Известно, что актер боролся с остеопорозом, артритом и очень редким кожным заболеванием.

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Умер актер Даррен Кент

С глубокой печалью мы должны сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно умер в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это тяжелое время,

- говорится в заявлении.