Трагічну звістку повідомило агентство Carey Dodd Associates, з яким співпрацював Кент. Відомо, що актор боровся з остеопорозом, артритом і надзвичайно рідкісним шкірним захворюванням.

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Помер актор Даррен Кент

З глибоким сумом ми повинні повідомити, що наш дорогий друг і клієнт Даррен Кент мирно помер у п’ятницю. Його батьки та найкращий друг були поруч із ним. Наші думки та любов з його сім'єю в цей важкий час,

— йдеться в заяві.