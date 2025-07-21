Но часто и во многих фильмах видим одни и те же лица. В то время, когда другие исчезают. Мыслями по этому поводу поделилась заслуженная артистка Украины, актриса сериала "Домик на счастье" на Новом канале Даша Петрожицкая. Читайте больше на Кино 24.

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Почему Даша Петрожицкая редко появляется в кино?

Дарья отметила, что имеет очень плотный график. Она привела собственный пример, рассказав, что в последнее время ее редко утверждают на роли. По ее словам, вероятной причиной этого является театральная занятость, ведь съемочным группам часто не подходит ее расписание.

Кроме того, актриса довольно тщательно выбирает для себя роли. Как отметила Петрожицкая, чаще всего ей достаются роли обольстительных, "секси-девушек", которые готовы на все ради выгоды. За последнее время из семи проб, пять касались именно таких персонажей. Актриса призналась, что хотя она и способна справиться с такими ролями, однако ей хочется играть что-то другое.

В эти моменты думаю: "Я, конечно, смогу это сделать, но хочется чего-то другого",

– признается Петрожицкая.

Также Дарья заметила, что сейчас в фильмах часто появляются блогеры, медийные личности и люди из инстаграма, а не профессиональные актеры.

Но иногда думаю: "А почему не я играю?" (улыбается – Кино 24). Честно говоря, вообще смотрю фильмы с мыслью: "А как бы я это сыграла? Как бы здесь сделала?" Такая привычка,

– делится Дарья.

Она отметила, что такие проекты также интересны. Однако не всегда понятно, почему на ту или иную роль выбрали не профессионального актера.

Ждите продолжения шестого сезона сериала "Домик на счастье" уже этой осенью на Новом канале!