Даша Трегубова впервые заговорила об отношениях: "Гармония пришла, несмотря на все внешние факторы"

Актриса и ведущая Даша Трегубова впервые решила поделиться подробностями своей личной жизни. Знаменитость откровенно рассказала, что происходит в ее личной жизни.

Об этом стало известно из издания Факты ICTV.Life. Даша заверила, что сейчас у нее все хорошо, и ее сердце “не очень свободное”, что указывает на то, что она находится в отношениях.

Рекомендуем 5 культовых фильмов 1990-х, которые обязательно надо увидеть

Даша Трегубова раскрыла тайну своих отношений

Даша Трегубова открыто поделилась своими мыслями о личной жизни, отметив, что ее сердце сейчас занято.

Несмотря на очень непростой во многих смыслах год, в личной жизни у меня все хорошо. Возможно, из-за того, что именно сейчас я от себя окончательно кайфую. Я стала максимально целостной. Гармония пришла, несмотря на все внешние факторы,

– прокомментировала Даша.

Актриса также подчеркнула, что ее привлекают ответственные мужчины, которые понимают важность ее работы. Она добавила, что человек рядом никогда не упрекает ее из-за напряженного графика, что является важным для их отношений. Даша нашла баланс между личной и профессиональной жизнью, и это делает ее счастливой.

"Я наконец-то стала ценить. Раньше я ценила свое отношение ко всем. Мне надо было увлечься и гореть. А сейчас я стала ценить отношение ко мне, заботу. Раньше я не ценила заботу о себе", – призналась Трегубова.

Даша Трегубова подчеркнула, что для нее в отношениях чрезвычайно важно чувствовать любопытство и взаимопонимание. Она хочет, чтобы ее собеседник не только слушал, но и "кайфовал" от того, что она говорит. Актриса считает, что глубокое общение должно приносить удовольствие обоим партнерам.

Кроме того, Даша отметила свое желание наслаждаться общением с любимым человеком. Она считает, что успешные отношения основываются на взаимной заинтересованности и эмоциональной близости. Для нее важно, чтобы оба партнера могли делиться своими мыслями и чувствами, создавая атмосферу доверия и поддержки. Это подходит к ее целостному видению гармоничных отношений, где каждый может быть собой и получать удовольствие от совместного времени.