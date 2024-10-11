Про це стало відомо з видання Факти ICTV.Life. Даша запевнила, що наразі у неї все добре, і її серце “не дуже вільне”, що вказує на те, що вона перебуває у стосунках.

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Даша Трегубова розкрила таємницю своїх стосунків

Даша Трегубова відкрито поділилася своїми думками про особисте життя, зазначивши, що її серце наразі зайняте.

Попри дуже непростий в багатьох сенсах рік, в особистому житті у мене все добре. Можливо, через те, що саме зараз я від себе остаточно кайфую. Я стала максимально цілісною. Гармонія прийшла, попри всі зовнішні фактори,

– прокоментувала Даша.

Акторка також підкреслила, що її приваблюють відповідальні чоловіки, які розуміють важливість її роботи. Вона додала, що людина поруч ніколи не дорікає їй через напружений графік, що є важливим для їхніх стосунків. Даша знайшла баланс між особистим і професійним життям, і це робить її щасливою.

"Я нарешті стала цінувати. Раніше я цінувала своє ставлення до всіх. Мені треба було захопитися і горіти. А зараз я стала цінувати ставлення до мене, турботу. Раніше я не цінувала турботу про себе", – зізналася Трегубова.

Даша Трегубова підкреслила, що для неї в стосунках надзвичайно важливо відчувати цікавість і взаєморозуміння. Вона хоче, щоб її співрозмовник не лише слухав, а й "кайфував" від того, що вона говорить. Акторка вважає, що глибоке спілкування має приносити задоволення обом партнерам.

Крім того, Даша наголосила на своєму бажанні насолоджуватися спілкуванням з коханою людиною. Вона вважає, що успішні стосунки ґрунтуються на взаємній зацікавленості та емоційній близькості. Для неї важливо, щоб обидва партнери могли ділитися своїми думками та почуттями, створюючи атмосферу довіри та підтримки. Це підходить до її цілісного бачення гармонійних стосунків, де кожен може бути собою та отримувати задоволення від спільного часу.