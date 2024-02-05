Актриса Трегубова высказалась о коллегах, которые строили карьеру в России: о ком именно и что говорит

Актриса Даша Трегубова рассказала о своем отношении к Любаве Грешновой и Екатерине Кузнецовой, которые построили свою карьеру и работали в России до полномасштабной войны.

Узнайте в материале, что сказала актриса о своих коллегах. А также, где была Трегубова после начала большой войны.

Рекомендуем Не "Барби" единой: 10 фильмов-претендентов на Оскар, которые уже можно посмотреть

Даша Трегубова рассказала, как относится к коллегам, которые работали в России

В частности, Трегубова вспомнила о Кате Кузнецовой и Любаве Грешновой. Она похвалила своих звездных коллег за то, что они таки выбрали сторону правды и вернулись домой. Более того, активно помогают, собирая средства, популяризируя украинскую продукцию и разговаривая на родном языке.

Те, кто не вернулся, сделали большую ошибку. Не люблю негативно отзываться о людях, но должна признать: такое поведение – это очень странно. Как может прийти в голову идея оставаться в стране, которую ежедневно затягивает во мрак?

– сказала Трегубова.

Даша также отметила, что восхищается тем, как профессионально держится в кадре Екатерина Кузнецова. А также прекрасно относится к Грешновой, ведь они хорошо знакомы.

Где была Даша Трегубова после начала большой войны

После начала полномасштабной войны в Украине, Даша Трегубова вместе с дочерью и матерью уехала в Польшу и вернулись домой только через год. Признается, было трудно не только морально, ведь в Польше также были свои проблемы, в частности, Трегубова сталкивалась с бытовым хамством. Даша рассказала, что, несмотря на то, что она неплохо разговаривает на польском, когда видно было, что люди из Украины, продавцы могли хамить.

Не знаю, возможно, причина в том, что они сами приехали в столицу и пытаются там выжить. А коренные варшавяне – очень классные люди. Рассматриваю ли возможность, что придется снова уехать из-за каких-то обстоятельств? Сейчас ничего не получается планировать. Я решаю абсолютно все вопросы пошагово,

– рассказала актриса.

Актриса не планирует свою жизнь заранее, потому что непонятно, чего ожидать. Однако говорит, что мечтает о спокойствии и о том, чтобы больше не пришлось куда-то ехать из родного Киева.