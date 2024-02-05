Дізнайтесь в матеріалі, що сказала акторка про своїх колег. А також, де була Трегубова після початку великої війни.

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Даша Трегубова розповіла, як ставиться до колег, які працювали в Росії

Зокрема, Трегубова згадала про Катю Кузнецову та Любаву Грешнову. Вона похвалила своїх зіркових колег за те, що вони таки обрали сторону правди та повернулись додому. Ба більше, активно допомагають, збираючи кошти, популяризуючи українську продукцію та розмовляючи рідною мовою.

Ті, хто не повернувся, зробили велику помилку. Не люблю негативно відгукуватися про людей, але мушу визнати: така поведінка – це дуже дивно. Як може спасти на думку ідея залишатися в країні, яку щодня затягує в морок?

– сказала Трегубова.

Даша також зазначила, що захоплюється тим, як професійно тримається в кадрі Катерина Кузнецова. А також чудово ставиться до Грешнової, адже вони добре знайомі.

Де була Даша Трегубова після початку великої війни

Після початку повномасштабної війни в Україні, Даша Трегубова разом з дочкою та матір'ю поїхала до Польщі й повернулися додому тільки через рік. Зізнається, було важко не лише морально, адже у Польщі також були свої проблеми, зокрема, Трегубова стикалася із побутовим хамством. Даша розповіла, що, попри те, що вона непогано розмовляє польською, коли видно було, що люди з України, продавці могли хамити.

Не знаю, можливо, причина в тому, що вони самі приїхали до столиці й намагаються там вижити. А корінні варшав'яни – дуже класні люди. Чи розглядаю можливість, що доведеться знову поїхати через якісь обставини? Зараз нічого не виходить планувати. Я вирішую абсолютно всі питання покроково,

– розповіла акторка.

Акторка не планує своє життя заздалегідь, бо незрозуміло, чого очікувати. Однак каже, що мріє про спокій і про те, щоб більше не довелось кудись їхати із рідного Києва.