Обратилась к психологу, – как украинская актриса переживала хейт из-за путинистки Марченко

Украинская актриса Даша Трегубова рассказала, что она всегда имеет устойчивое мнение относительно своей внешности, жизни, карьеры или выбора. Поэтому никакие хейтерские комментарии в соцсетях не могут повлиять на ее самооценку.

Однако, был случай, который заставил актрису обратиться за помощью сразу к двум психологам. В статье вы узнаете, как повлияла на эту ситуацию путинистка Оксана Марченко.

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Дашу Трегубову захейтили на "X-Факторе": что произошло

Когда Трегубова стала ведущей юбилейного, 10-го сезона "X-Фактора", признается, была не готова к тому, что зрителю не будет хватать путинистки Оксаны Марченко на месте ведущей популярного шоу. Писали, что Марченко была значительно "душевнее" и поддерживала участников на шоу, а Трегубова, якобы, этого не делала и акцентировала исключительно на себе. Ей даже пришлось обратиться к психологам, чтобы преодолеть в себе этот комплекс.

Я, действительно, обратилась к психологу, причем даже к двум. Я сказала, что мне очень плохо, мне упала самооценка. Это было очень неприятно,

– поделилась Трегубова.

На самом деле, того сезона руководство проекта решило акцентировать внимание не на ведущей и закулисной поддержке, но и на поведении и номере каждого участника во время выступления на сцене. Поэтому многие из тех, кто участвовал в шоу того года, выразили свою благодарность Даше за ее словесную поддержку, поскольку ее советы стали неотъемлемой частью для каждого.

Нашим людям, если не показали, то не было,

– сказала Даша.

Интервью Даши Трегубовой: смотрите видео онлайн

Даша Трегубова заменила Марченко на "X-Факторе"

Даша Трегубова стала новой ведущей популярного проекта после путинистки Оксаны Марченко. Она признает, что когда получила предложение, находилась в легком шоке. Однако позже, когда уже решила взять эту ответственность на себя, поняла, что это прекрасная возможность испытать себя и насладиться процессом съемок в таком увлекательном шоу.

Мне, как человеку, который всю жизнь занимается творчеством и ненавидит, когда что-то повторяется, просто очень понравилось предложение. Я это называю челлендж – испытание, которое я сама для себя прохожу просто на ура,

– делилась Даша.