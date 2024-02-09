Проте, був випадок, який змусив акторку звернутися за допомогою відразу до двох психологів. У статті ви дізнаєтеся, як вплинула на цю ситуацію путіністка Оксана Марченко.

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Дашу Трегубову захейтили на X-Факторі: що сталося

Коли Трегубова стала ведучою ювілейного, 10-го сезону X-Фактору, зізнається, була не готовою до того, що глядачеві не вистачатиме путіністки Оксани Марченко на місці ведучої популярного шоу. Писали, що Марченко була значно "душевніша" і підтримувала учасників на шоу, а Трегубова, нібито, цього не робила й акцентувала виключно на собі. Їй навіть довелось звернутись до психологів, щоб подолати у собі цей комплекс.

Я, дійсно, звернулась до психолога, при чому, навіть до двох. Я сказала, що мені дуже погано, мені впала самооцінка. Це було дуже неприємно,

– поділилась Трегубова.

Насправді ж, того сезону керівництво проєкту вирішило акцентувати увагу не на ведучій та залаштунковій підтримці, але й на поведінці та номері кожного учасника під час виступу на сцені. Тому багато тих, хто брав участь у шоу того року, висловили свою подяку Даші за її словесну підтримку, оскільки її поради стали невід'ємною частиною для кожного.

Нашим людям, якщо не показали, то не було,

– сказала Даша.

Інтерв'ю Даші Трегубової: дивіться відео онлайн

Даша Трегубова замінила Марченко на X-Факторі

Даша Трегубова стала новою ведучою популярного проєкту після путіністки Оксани Марченко. Вона визнає, що коли отримала пропозицію, перебувала в легкому шоці. Однак пізніше, коли вже вирішила взяти цю відповідальність на себе, зрозуміла, що це чудова можливість випробувати себе та насолодитися процесом зйомок в такому захопливому шоу.

Мені, як людині, яка все життя займається творчістю і ненавидить, коли щось повторюється, просто дуже сподобалася пропозиція. Я це називаю челендж – випробування, яке я сама для себе проходжу просто на ура,

– ділилась Даша.