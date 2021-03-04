С 11 марта в украинских кинотеатрах появится криминальная комедия с весьма красноречивым названием "Дать дуба в округе Юба". Перед премьерой исполнители главных ролей Мила Кунис и Эллисон Дженни решили раскрыть несколько интересных деталей ленты.

В фильме лауреатка премии Оскар и 7 премий Эмми Эллисон Дженни "потеряет" мужа, а ее сводная сестра-репортер в исполнении комедийной суперзвезды Милы Кунис примется помочь его искать. Ну или делать карьеру за счет злоключений ближайшей родственницы. Любое их телодвижение в ненужном направлении приведет к катастрофе поистине глобального масштаба для провинциального округа Юба, и вовлечены в это будут все – полиция, пресса, криминал, родственники, любовники, и, конечно, местные неравнодушные граждане.

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Перед будущей украинской премьерой фильма мы поговорили с Милой Кунис и Эллисон Дженни об их новом фильме и уроках, которые можно извлечь из новой черной комедии.

Эллисон, Мило, поздравляем вас с выходом новой ленты! И довольно необычной. С одной стороны, кажется, что "Дать дуба в округе Юба" – это прямой наследник фильмов братьев Коэн, а с другой – очевидно, что у фильма есть свой голос.

Эллисон Дженни : Первое, что я подумала, когда прочитала сценарий: "Это просто шок!" Как такое возможно, что автор-дебютант Аманда Идоко смогла создать такой яркий сценарий! Столько персонажей со своими мини-историями и характерными чертами, столько линий, которые умело пересекаются, столько тем, которые она затрагивает. Я была очень, очень приятно потрясена!

Мила Кунис : Я уверена, что в Аманды уже есть свой почерк, свой стиль. Очень быстро зрители будут понимать, что это фильм по ее сценарию. Меня тоже это очень приятно шокировало. Такое случается крайне редко.

"Дать дуба в округе Юба": смотрите трейлер

Эллисон, Вы играете Сью – домохозяйку, чье заявление об исчезновении мужа Карла Баттонс вызывает большой переполох в маленьком городке. Кажется, будто это полный Ваш антипод, это правда? И если да, то на что Вы опирались при создании образа?

Эллисон Дженни: Парик очень помог! (смеется) В какой-то степени Сью – это знакомый типаж "забытой женщины". Особенность фильма в том, что если начинается все очень знакомо, то к финалу ты смущен.

Я очень рада, что вы считаете ее моим антиподом, и это правда так, ведь Сью многие не замечают, игнорируют, забывают. Даже не много, а практически все. Это очень грустно быть такой как Сью.

Но сказать, что я не знаю таких женщин – значит соврать. Конечно знаю. Очень тихих, неприметный, в которых лучший друг – телевизор. Другое дело, что 99% из них не станут действовать как Сью Баттонс, она оказалась той еще ящиком с секретом.



Эллисон Дженни в фильме "Дать дуба в округе Юба" / Фото Пресс-служба

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Мило, Ваша героиня Нэнси, кажется, кардинально отличается от старшей сестры Сью. Расскажите о ней.

Мила Кунис: Нэнси совсем другой фрукт, очень необычный для меня характер. Такая непробиваемая эгоистка, которая даже в сложной ситуации сестры пытается найти выгоду для себя.

Она репортер в очень и очень локальном медиа, а амбиций у нее – море! Конечно, она хочет вырваться в большую лигу и решает создать сенсацию там, где не следовало этого делать. Было очень интересно и необычно ее играть, но от того – еще веселее.



Мила Кунис снялась в черной комедии / Фото Пресс-служба

Есть хоть что-то общее между Вашими персонажами?

Эллисон Дженни: Отношение к славе. Точнее Сью хочет быть наконец увиденной и услышанной, даже если сразу перепрыгнуть из статуса невидимки в локальную знаменитость. А Нэнси просто жаждет славы.

Мила Кунис: Лучше и не скажешь!



Главные актрисы комедии "Дать дуба в округе Юба" / Фото Пресс-служба

В фильме "Дать дуба в округе Юба" в целом очень большой актерский состав. Как работается на таком съемочной площадке?

Эллисон Дженни: Это необычный опыт, у нас была крутая синергия. Кто полицейский, кто бандит, кто жена, кто любовница – вообще не было никакой разницы. Мы очень сдружились и сняли весьма убийственное кино в очень позитивной атмосфере.

"Дать дуба" собрал яркие женские типажи всех мастей, и это само по себе замечательно.

Мила Кунис : Во всех актеров в "Дать дуба" просто уникальный комедийный талант. Я часто была на грани того, чтобы сорвать сцену своим смехом. Вот мы с Эллисон и Реджина Холл стоим в кадре, говорим серьезные вещи, но девушки это делают так, что я еле-еле сдерживаюсь. Это природный дар, идеальный комедийный тайминг, обаяние, опыт.

Так получилось, что я последней присоединилась к актерскому составу, и то, что это фильм с Эллисон Дженни в главной роли и потрясающим кастингом в целом, было одной из моих главных мотиваций сыграть Нэнси.



Комедия "Дать дуба в округе Юба" в кино с 11 марта / Фото Пресс-служба

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Вернемся к сюжету "Дать дуба в округе Юба". В фильме каждый персонаж буквально всем своим видом хочет внезапно вырваться в высшую лигу. Это комментарий о подсознательные желания жителей маленьких американских городков?

Эллисон Дженни: Честно, я не сказала бы, что только маленьких городков. Наша убежденность, что американская мечта – это фактически данность, которая должна случится с каждым, приводит к очень разным последствиям. Ведь сколько ты не работай – не каждому будет назначен ее осуществить. И у меня такое впечатление, что американцы только что сейчас пытаются осмыслить это.

Мила Кунис: Да, удачу и попадания в нужное время в нужное место еще никто не отменял. Моей карьеры без этого не произошло, например (смеется) .

Наш фильм также проходится катком по медиа, их склонности к сенсациализации всего, зависимости людей от такого контента. Ведь такие девушки, как моя Нэнси, уже существуют в этих координатах и ​​теперь ей надо либо принести эту сенсацию обществу на блюдечке, или отойти в сторону. Очевидно, что серьезной журналистикой, которая тонет под потоком желтой, Нэнси и не думает заниматься.



Мила Кунис в фильме "Дать дуба в округе Юба" / Фото Пресс-служба

Конечно, первое дело криминальной комедии – развлекать, но учитывая то, какие темы мы обсудили, логично у Вас спросить: как Вы думаете, вынесет зритель какой месседж после просмотра "Дать дуба в округе Юба"?

Эллисон Дженни: Я практически уверена, что да. Фильм заставит зрителя задуматься над перспективой того, к чему может привести пренебрежительное отношение друг к другу, и, конечно, о потере собственного "я". Мы важны, каждый важен. Когда это игнорируют – происходят не только ужасные выходные в округе Юба, но ужас приходит и в реальность.

Мила Кунис: Согласна! Каждая комедия говорит о ценностях, в первую очередь, маскируя все это под соусом шуток. В нашем случае есть еще такие ингредиенты, как смерть, конкуренция, зависимость от телесенсаций. В общем, не соскучишься!