То, что пытаются скрыть в "Юрике", – "Химик" показал, как на самом деле люди жили в Мариуполе
Источник:Давид "Химик" Касаткин
Уже несколько дней в сети не утихает скандал о художественном фильме "Юрик. Дорога, не касаясь земли". После острой критики мариупольцев, команда фильма решила убрать фильм из ютуба. В этой ситуации высказался украинский военный Давид "Химик" Касаткин, участвовавший в обороне Мариуполя, в частности переживший блокаду "Азовстали".
В своих соцсетях он призвал народ не вестись в память об эвакуации от ОБСЕ в скандальном фильме. Кроме этого, опубликовал видео, как действительно жили люди в Мариуполе.
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Давид "Химик" Касаткин о фильме "Юрик"
Вот как действительно жили люди в Мариуполе. Это одна история из сотен тысяч. Надеюсь вы покажете это всем, чтобы они не велись на вброс об эвакуации от ОБСЕ и многое другое пытаются скрыть в фильме "Юрик",
– написал Давид "Химик" Касаткин.
Давид "Химик" Касаткин показал, как жили мариупольцы: смотрите видео
Реакция сети
- "Нужны английские субтитры. Это должен видеть весь мир!";
- "Ненавижу всех тех извергов, которые сделали это с моей страной и с моим народом!";
- "Вот и готовый фильм о Мариуполе, не надо никаких "Юриков", и это действительно на реальных событиях. Это лучше освещает тот ад, в котором пришлось жить людям из Мариуполя. Страшные правдивые кадры, разрывающие сердце и ком в горле стоит. Пожизненная боль";
- "Этот дневник мучеников должен видеть весь цивилизованный мир! Невыносимая боль в груди только от осознания увиденного, какой геноцид украинцев сделали эти чудовища, русские мразоты! Гореть им в аду, проклятым нацистам! Я искренне надеюсь, что автор и его семья живы! ";
- "Спасибо, что говорите об этом и спасибо за защиту не Мариуполя, а всех городов. Потому что, если бы вы не держали Мариуполь на своих плечах, не было бы моего родного Запорожья. И не только. Спасибо вам";
- "Именно такие видео показывают настоящую реальность в Мариуполе".
Скандал вокруг фильма "Юрик": коротко о главном
- Телеканал СТБ ко Дню независимости показал художественный фильм "Юрик", основанный на реальных событиях Он рассказывает историю обычной украинской семьи из Мариуполя, боровшейся за право жить во время войны.
- Впрочем, украинцы после просмотра этого фильма отметили, что это "полная ложь и сюр". Украинская актриса Ирма Витовская-Ванца написала, что инцидент с фильмом "Юрик" дает повод задуматься всем, кто будет производить игровой контент о войне По ее словам, снимать фильмы о событиях, где описаны темы массовых убийств – это большой цинизм.
- В частности, мариупольцы подчеркнули, что на самом деле реальность была гораздо более жесткой, чем это подали в картине. Они обратились к команде фильма с требованиями забрать из описания фильма "основано на реальных событиях".
- Ответная команда фильма удалила фильм "Юрик" со всех ресурсов и отметила, что дополнит его документальными фактами, заберет упоминание о городе Мариуполь и покажет новую версию фильма. "Мы сохраним историю ребенка на войне, потому что это крайне важно для Украины, именно такие истории заставляют мир не забывать о нашей боли и о нашей войне", – говорится в заявлении OsnovaFilm.