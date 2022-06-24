Даже в самые темные времена, их сердца открыты, – Томас Фелтон обратился к украинцам

Звезда Гарри Поттера Томас Фелтон обратился к украинцам. Исполнитель роли Драко Малфоя не в первый раз поддержал Украину. На этот раз он записал "послание" к храбрым украинцам.

Ранее Томас призвал своих подписчиков финансово помогать Украине. На одном из недавних роликов он оставил ссылку на страницу некоммерческой организации Razom for Ukraine.

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Томас Фелтон в очередной раз обратился к украинцам

Том Фелтон записал обращение со словами поддержки.

Это специальное послание к храбрым людям Украины, которое не перестает вдохновлять. Даже в самые темные времена для украинцев, их сердца достаточно открыты, чтобы пытаться спасти даже животных,

– сказал он.

В ролике Артема Скорозинского актер также благодарит украинцев и призывает поддержать деятельность UAnimals. Как организация отметила в фейсбуке, они ежедневно с начала полномасштабного вторжения спасают животных от войны: кормят, лечат и эвакуируют.

Томас Фелтон в очередной раз обратился к украинцам: видео