Раніше Томас закликав своїх підписників фінансово допомагати Україні. На одному з недавніх роликів він залишив посилання на сторінку некомерційної організації Razom for Ukraine.

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Томас Фелтон вкотре звернувся до українців

Том Фелтон записав звернення зі словами підтримки.

Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин,

– сказав він.

У ролику Артема Скорозінського актор також дякує українцям і закликає підтримати діяльність UAnimals. Як організація зазначила у фейсбуці, вони щоденно, з початку повномасштабного вторгнення, рятують тварин від війни: годують, лікують та евакуюють.

Томас Фелтон вкотре звернувся до українців: відео