У лютому, у Парижі, зірка знімалася у комедійному фільмі "Загадкове вбивство 2". Це продовження однойменного кіно, яке вийшло у 2019 році й сподобалося глядачам через сюжет та гру Еністон та Сендлера.

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Будучи на зйомках, голлівудська знаменитість дізналася, що війна, яку Росія розпочала в Україні, добряче її налякала. Вона подумала, що у такий час зніматися у веселій стрічці – страшно і неправильно, коли в Україні гинуть мирні люди.

Це було три місяці далеко від дому. І це було складно, не тільки тому, що я була далеко від своїх собак. Крім того, Україна була за два кроки,

– прокоментувала знаменитість.

На знімальному майданчику зірка відчувала себе безпорадною, проте згодом Еністон взяла себе в руки і продовжила працювати з Адамом Сендлером.

"Я нагадала собі, що це те, що потрібно людям. Люди хочуть сміятися. Людям потрібні комедії. Людям подобається на хвилину не думати про погане", – поділилася вона.

Про що фільм "Загадкове вбивство"

У центрі історії – Дженніфер і Адам – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

Цікаво. Зйомки першого фільму проходили в Італії. Картина вийшла у 2019 році й зібрала понад 31 мільйон переглядів. "Загадкове вбивство" 2019: дивіться трейлер першої частини

Нагадаємо, у березні Дженніфер Еністон привітала українок з Міжнародним жіночим днем. Вона висловила захоплення героїзмом українок в умовах війни. "Думаючи про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як солдати, як матері, як організатори, як ті, хто дбає про біженців, як протестувальники, як журналісти... Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні та в сусідніх країнах: ви неймовірні, весь світ за вами", – писала Еністон.

Також актриса закликала підтримати благодійні фонди та організації, які допомагають Україні у боротьбі проти російського окупанта. Зокрема, Еністон залишила посилання на благодійний фонд української армії "Повернись живим", який допомагає ЗСУ.