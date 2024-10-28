26 октября Де Ниро и Ди Каприо выступили вместе с мэром Филадельфии Шерелл Паркер на мероприятии под названием "Philadelphian's for Kamala Harris". Издание CBS News пишет, они отметили, что каждый голос имеет значение, и призвали своих поклонников быть активными в поддержке кандидатуры Харрис.

Смотрите также Это "роль всей жизни" легендарной Деми Мур: актеры, сыгравшие в нашумевшем триллере "Субстанция"

Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо поддержали Камалу Харрис: подробности

Роберт Де Ниро не скрывает своих негативных чувств в отношении Дональда Трампа, открыто выражая презрение к бывшему президенту. Актер, известный своей прямотой, использовал "красочный набор ругательств", чтобы описать свое отношение к Трампу.

На карту поставлено все, и все будет зависеть от того, что произойдет здесь, в Филадельфии, и в этом великом содружестве,

– сказал Де Ниро.

Ди Каприо особенно акцентировал на позиции Харрис относительно климатических изменений. Он отметил, что важно иметь администрацию, которая признает научные факты и поддерживает мнение 99% научного сообщества относительно техногенного климатического кризиса.

Выбор не может быть более четким, и этот выбор – вице-президент Камала Харрис,

– подчеркнул он.

На мероприятии в поддержку Камалы Харрис, собралось немало звезд. Все присутствующие, среди которых были Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, обладательница премии Эмми Керри Вашингтон, актриса Тесса Томпсон и актер Брайан Тайри Генри, единодушно поддержали кандидатуру Харрис.

Актеры отметили критичность предстоящих выборов, которые состоятся 5 ноября, и призвали всех присутствующих активизироваться и выполнить свой гражданский долг.