DeepFake: самые неожиданные замены актеров культовых ролей с помощью искусственного интеллекта

DeepFake – это технология, созданная на основе специальных алгоритмов искусственного интеллекта: меняет существующие видео или картинки другими. Конечно, этим воспользовались фанаты игр и кино. Что из этого получилось – узнавайте на Кино 24.

Любимых актеров и актрис поклонники перенесли в те картины или проекты, где они и не думали исчезать. Иногда получается смешно, а иногда оказывается, что выбранный актер или актриса очень органично вливается в роль, даже лучше оригинала.

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DeepFake замены актеров культовых ролей

Том Круз в видеоигре Ghost of Tsushima

На YouTube-канале BabyZone вышел ролик, где Тома Круза в образе с картины "Последний самурай" 2003 года добавили в видеоигру Ghost of Tsushima.

Джон Кразински в образе Капитана Америка

Shamook также представил, как бы выглядел актер и постановщик Джон Кразински в образе Капитана Америка. Известно, что режиссер и звезда "Тихого места" участвовал в кастинге на роль Стива Роджерса несколько лет назад. В видео представлены кадры из фильмов "Мстители", "Первый мститель" и "Первый мститель: Противостояние".

Эмили Блант – Черная вдова

Еще одно видео с канала Shamook: Эмили Блант вместо Скарлетт Йоханссон в фильмах киновселенной Marvel: "Железный Человек 2", "Мстители" и другие. Еще в 2009 году студия Marvel предлагала Блант сыграть Наташу Романову, но актриса не смогла из-за того, что должна была играть в комедии "Путешествия Гулливера" с Джеком Блэком.

Харрисон Форд в "Хане Соло"

Shamook не остановился и попытался увидеть Харрисона Форда вместо Олдена Эренрайка, игравшего Хана Соло в спин-офе "Звездных войн". Отметим, что Эренрайк и так похож на Форда, поэтому DeepFake выглядит максимально органично.