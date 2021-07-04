О чем новый сериал "Моя любимая Страшко"

Интересно, что колумбийский сериал Betty la fea транслировался в более чем 180 странах и переведен на 25 языков.

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Украинская адаптация сериала будет отличаться от оригинального формата. Сериал будет изображать реалии большого города, все проблемы и вызовы. В нем поднимут вопросы моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Никому не секрет, что мир меняется и все мы. Часто люди оценивают людей только по их внешности.

Главная героиня сериала "Моя любимая Страшко" собственным примером покажет, что красота – это не только внешние данные, но и качества, которые следует распознать с первых минут – доброта, честность, умение сочувствовать, преданность.

"Моя любимая Страшко" 2021: первый тизер

Какой будет главная героиня в "Моя любимая Страшко"

Роль Насти Глушко воплотит молодая украинская 24-летняя актриса Ирина Поплавская.

Моя героиня Настя Глушко очень добрая, абсолютно чистая душа. Но вместе с тем она очень сильная,

– делится актриса.

"С самого начала у нее уже все есть, кроме осознания и понимания этого, – дополняет Ирина. Где-то она будет очень забавная, я бы даже сказала чуточку странная. Моя героиня устраивается на работу в косметическую компанию помощником генерального директора. Выглядит она совсем не так, как человек из бьюти-индустрии. Несмотря на буллинг, на то, что ее не воспринимают, Настя не теряет веру в то, что все получится".



Ирина Поплавская в роли Насти Глушко / Фото Телеканал 1 + 1

Напомним, украиноязычный сериал расскажет о жизни девушки, которая устроилась на работу ассистентом директора крупной косметической компании Bon Visage. Однако, попав в такой красивый и богатый мир, она себя чувствует как "серая мышка" – неуютно и неуверенно. Своими действиями она хочет доказать всем, что красивая одежда и привлекательная внешность – это не самые главные качества у человека. Со временем ее начальник все-таки начинает видеть в главной героине нечто большее, чем скромную помощницу.

"Моя любимая Страшко" 2021: второй тизер

Сначала было очень круто вживаться в роль, а потом я поняла, что тяжело больше, чем круто. Ведь в перевоплощении есть сложные для меня моменты, я понимаю, что где-то надо себя сдерживать, Настя бы себя так не вела,

– призналась Ирина Поплавская.

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"Главная героиня внешне отличается от общепринятых стандартов красоты, особенно, если мы говорим о людях, которые работают в бьюти индустрии. Несмотря на то, что ее не воспринимают, смеются с брекетов, очков, одежды, которая очень далека от модных тенденций, она остается верной себе и видит мир красивым", – комментируют создатели сериала.



Ирина Поплавская в роли Насти Глушко / Фото Телеканал 1 + 1

Кто получил главную мужскую роль в сериале "Моя любимая Страшко"

Роль Макса Бондаренко, руководителя косметической компании Bon Visage, сыграет известный украинский актер Александр Соколов, которого зрители знают из сериала "Бедная Саша".

Мой герой веселый, общительный, стремится получить лучшее,

– делится актриса.

"Он склонен к авантюрам, из-за чего ему приходится порой выходить из очень сложных ситуаций, – дополняет Александр. – Но ему помогает его изобретательность. Мне импонирует, что к сложным ситуациям он умеет подойти с юмором".



Александр Соколов в роли Макса Бондаренко / Фото Телеканал 1 + 1

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Как выглядит съемочная площадка

Актеры уже 5 месяцев находятся на съемочной площадке сериала. В одном из киевских павильонов построили целый офис косметической компании и квартиры главных героев. Интересно, что для обустройства дома главной героини художники по реквизиту собирали предметы интерьера и мебель по всей стране, ведь большинство деталей уже давно считаются винтажными и в магазинах их уже не найти, – отмечает телеканал 1+1.



Александр Соколов и Ирина Поплавская в сериале "Моя любимая Страшко" / Фото Телеканал 1+1

Саундтреком к сериалу стал новый хит группы KAZKA "Красивая сердцем".

"Идея и песня мне понравились сразу! Ведь я, как и каждая девушка, ощущаем сходство истории главной героини сериала с собственной жизнью. Неважно какой внешности человек и чем занимается – мы часто сталкиваемся с буллингом, объективизацией и невосприятием себя. Я хочу, чтобы эта песня вдохновляла, заряжала эмоциями и силами, а основное – давала веру в себя. Ведь главное – быть красивым сердцем и иметь чистые мысли, а все остальное условности", – отметила певица Александра Зарицкая.

KAZKA "Красивая сердцем" 2021: слушайте песню